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مجلس أمناء تعليم سيناء يؤكد انتظام الدراسة جنوب رفح

السبت 27/أكتوبر/2018 - 03:31 م
صدى البلد
احمد صالح
تابع مجلس أمناء تعليم شمال سيناء، انتظام الدراسة فى الوحدة والأمل بقرية البرث جنوب رفح بشمال سيناء، استجابة لشكاوى أولياء الأمور بهذه التجمعات.

وقال سمير أبو عتلة عضو مجلس أمناء تعليم شمال سيناء اليوم، إن المجلس تابع انتظام الدراسة وطابور الصباح بالمدرستين، حيث قام أعضاء المجلس برئاسة محمد أبو هاني بعمل زيارة للمدارس وتبين انتظام الدراسة بها وحضور الطلبة وهم يصطفون فى فناء المدارس.

وكان عدد من أولياء الأمور قد تقدموا بشكاوى للمسؤولين بالتعليم مطالبين بسرعة متابعة سير الدراسة وحضور المدرسين فى مدرسة الوحدة بقرية البرث حفاظا على مستقبل ابنائهم، كما طالبوا بتوفير وسيلة نقل للمعلمين لتلك المدارس وتجهيز استراحات لهم.
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