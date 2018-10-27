محافظ شمال سيناء: لا فرق بين مسلم ومسيحي على أرض الفيروز.. صور

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وحدة الشعب المصرى بمسلميه ومسيحييه، خاصة على أرض شمال سيناء، وقال إننا جميعا نعيش فى وطن واحد تسوده المحبة والتآلف بين جميع فئات الشعب فلا فرق بين مسلم ومسيحى فى الخدمات على أرض المحافظة فالجميع مصريين.



وأعلن المحافظ، خلال لقائه مع وفد مطرانية الاخوة المسيحيين فى المحافظة برئاسة الأنبا قزمان أسقف شمال سيناء إلى أن الاخوة المسحيين على أرض شمال سيناء قد تحملوا الكثير مثلما تحمل اخوانهم المسلمين بسبب الأوضاع السائدة، معربا عن أمله فى عودة الوئام والأمن والاستقرار للشعب المصرى كله وخاصة أهالى شمال سيناء بفضل جهود القوات المسلحة ورجال الشرطة وفى مظلة الوطن الواحد.



ومن جانبه أكد الأنبا قزمان أسقف شمال سيناء على تقديره للجهود الأمنية حفاظا على وحدة ونسيج الشعب المصرى فى مواجهة التحديات، مشيرا الى أن هناك تعاطفا من جميع أفراد الشعب المصرى مع الأمن فى القضاء على الإرهاب والحفاظ على وحدة الوطن.. كما أكد على تقدير الجميع لجهود السيد المحافظ الواضحة والملموسة من أجل تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين واستكمال مسيرة تنمية وتعمير سيناء.



وأشار الى أن شمال سيناء هى أرض مباركة سار عليها الأنبياء، وتضم مسار العائلة المقدسة الجارى احيائه حاليا.