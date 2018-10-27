ضبط 133 ألف لتر مواد بترولية قبل بيعها بالسوق السوداء في حملات لشرطة التموين

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية توجيه الحملات التموينية المكبرة بالتنسيق مع مديريات الأمن، لضبط جميع المخالفات التموينية وخاصةً المواد البترولية.



وأسفرت جهودها عن ضبط (10) قضايا بإجمالى مضبوطات بلغت (133 ألف لتر "سولار- بنزين 92، 80).



وأبرزها تلك القضايا ضبط المدير المسئول عن محطة تموين سيارات غير مرخصة - بدائرة قسم شرطة حلوان (بالقاهرة) – لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من المواد البترولية قدرها (82,500) ألف لتر "سولار – بنزين 92 ، 80" واستيلائه عليها، تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء.



وضبط المديرة المسئولة عن محطة تموين سيارات غير مرخصة - بدائرة قسم شرطة عابدين (بالقاهرة) – لحيازتها وتجميعها كميات كبيرة من المواد البترولية قدرها (41) ألف لتر "بنزين" واستيلائها عليها، تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواصلة الحملات التموينية لإحكام السيطرة والرقابة على الأسواق، والمحال التجارية، ومخازن السلع، ومكافحة جرائم الغش التجارى.