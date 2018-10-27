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رياضة

النصر يستضيف الدورة الأساسية الدولية للكاراتيه التقليدي

السبت 27/أكتوبر/2018 - 03:38 م
صدى البلد
يسري غازي - عبدالله هشام
استضاف نادي النصر الرياضي الدورة الأساسية الدولية للكاراتيه التقليدي استعدادا لاقامة بطولة الامم الافريقية بالجزائر في مارس القادم.

اقيمت الدورة بتنظيم نادي النصر برئاسة الدكتور عمرو عبدالحق وتحت اشراف النشاط الرياضي برئاسة عبدالحميد علي والمدير الفني لفريق الكاراتيه التقليدي اسلام عثمان وتنظيم الاتحاد الافريقي برئاسة ابراهيم البكر.

وشهدت الدورة حضور عدد كبير من رؤساء اتحادات الدول الافريقية مثل رامي المكاوي رئيس الاتحاد المصري خضير بوقطاي رئيس الاتحاد الجزائري ولطفي الورتاني رئيس الاتحاد التونسي وابراهيم ابو كف رئيس الاتحاد الفلسطيني و جمال جوده رئيس الاتحاد السوداني وبحضور رئيس الاتحاد الليبي.
واقيمت فعاليات الدورة بحضور رامي خليل و احمد الاحمر عضوي مجلس ادارة نادي النصر.

وبمشاركة 15 لاعب من النصر 7 لاعبين من الجزائر و4 من تونس و4 لاعبين من السودان و3 لاعبين من فلسطين.

واقيمت الدورة في صالة الالعاب القتالية بنادي النصر وشهدت بعض التدريبات علي فنون الكاراتيه التقليدي بهدف اكتساب الخبرات لمختلف اللاعبين ثم اقام نادي النصر حفل تكريم للحضور وتم خلاله تكريم نادي النصر لرؤساء اتحادات الدول المشاركة وتبادل الدروع والصور التذكارية
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