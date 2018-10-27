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حوادث

إخلاء سبيل 6 من أولتراس أهلاوي في اتهامهم بإثارة الشغب عقب مباراة وفاق سطيف

السبت 27/أكتوبر/2018 - 05:15 م
التراس اهلاوي
التراس اهلاوي
ندى حمودة - أحمد مهدي
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم السبت، إخلاء سبيل 6 من عناصر رابطة "أولتراس أهلاوي" بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لكل منهم، ألقى القبض عليهم عقب مباراة النادي الأهلي ووفاق سطيف.

كانت وجهت النيابة برئاسة المستشار هشام رفعت الشريف رئيس نيابة بولاق الدكرور للمتهمين اتهامات التظاهر بدون تصريح، والشغب وتعطيل حركة المرور.

وكشفت التحقيقات أنه أثناء مباراة الأهلي المصري ووفاق سطيف الجزائري تجمهر عدد من أعضاء رابطة أولتراس أهلاوي على أحد المقاهي بشارع العشرين بفيصل لاحظت دورية أمنية تجمهر بعض منهم والتظاهر وسط الشارع، وإثارتهم الشغب فتم إلقاء القبض عليهم، وإحالتهم النيابة العامة للتحقيق التي أصدرت قرارها السابق.
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