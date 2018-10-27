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ثقافة

اتحاد كتاب مصر يعلن فتح باب الترشح لجائزته الدولية لشعر الفصحى

السبت 27/أكتوبر/2018 - 06:40 م
اتحاد كتاب مصر يعلن
اتحاد كتاب مصر يعلن فتح باب الترشح لجائزته الدولية
أعلن الشاعر الدكتور علاء عبد الهادي رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، فتح باب الترشح لجائزة الاتحاد الدولية جائزة "الشاعر أحمد شوقي لشعر الفصحى"، وإطلاق موقع اتحاد كتاب مصر الجديد على شبكة الإنترنت.

وقال عبد الهادي في تصريح اليوم السبت - على هامش مؤتمر "الترجمة وسؤال التكامل الثقافي العربي"، الذي تعقده شعبة الترجمة بالاتحاد حاليا بالقاهرة - إنه سيتم غلق باب الترشح مع نهاية شهر ديسمبر المقبل، على أن يقام حفل إعلان أسماء الفائزين في 21 من مارس المقبل، مشيرا إلى أن الجائزة سوف تمنح لشاعر مصري وآخر غير مصري مزاوجة كل سنتين.

كان عبد الهادي قد افتتح في وقت سابق اليوم مؤتمر الترجمة بكلمة دعا فيها إلى ضرورة وضع تصور استراتيجي لتحقيق التكامل بين مؤسسات الترجمة العربية، كنواة نحو "تكتل ثقافي عربي"..مشيرا إلى إننا نعيش اليوم في عالم التكتلات في مختلف التخصصات. 

وأوضح أن أي حركة ترجمة حقيقية يجب أن يتوفر لها جناحي الاستيراد (الترجمة من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية) لما هو مفيد في مختلف المجالات الفكرية والعلمية، و التصدير المعرفي من خلال الاهتمام بالترجمة العكسية (من اللغة العربية إلى اللغات الأجنبية)، بدون مجاملات، من خلال الاهتمام بنشر ماهو ملائم، من أبحاث ودراسات عربية تاريخية ومعاصرة، خاصة في مختلف مجالات الإبداع العربي المتميز لتغيير الصورة الذهنية النمطية عن المجتمعات العربية.
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