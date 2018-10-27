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أخبار البلد

رئيس ثومباي الإماراتية: ضخ ٥ مليارات جنيه استثمارات في مصر

السبت 27/أكتوبر/2018 - 03:39 م
الدكتور ثومباى محى
الدكتور ثومباى محى الدين مؤسس ورئيس مجموعة ثومباى بدولة الإم
محمود مطاوع
قال الدكتور ثومباى محى الدين، مؤسس ورئيس مجموعة ثومباى بدولة الإمارات، إن "المؤسسة تعمل في مجالات كثيرة ومختلفة تتمثل في الفنادق والتعليم والمستشفيات، ونعمل على ضخ استثمارات في مصر في القريب العاجل".

وأضاف ثومباي، خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء: "إننا نقدر تعاون الحكومة المصرية معنا والبيئة الخصبة للاستثمار في مصر"، مشيرا إلى أنه سوف يضخ ما يقرب من ٥ مليارات جنيه في مصر، خلال إنشاء جامعة الخليج الطبية فى مصر، بهدف تأسيس مدينة طبية متكاملة فى مصر وتوفير تدريب للشباب.
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