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حوادث

التصريح بدفن 3 أطفال وسيدة ضحايا حريق عائلة الترابين بالحوامدية

السبت 27/أكتوبر/2018 - 03:36 م
جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية
ندى حمودة - أحمد مهدي
صرحت نيابة البدرشين برئاسة المستشار أحمد يسري، رئيس النيابة اليوم، السبت، بدفن 4 جثث "3 أطفال وسيدة"، لقوا مصرعهم متأثرين بجروحهم في حريق هائل شب داخل منزل العائلة بقرية عرب الساحة بالحوامدية، أصيب حينها 13 فردًا من العائلة.

واستمع أحمد رأفت وكيل نيابة البدرشين، لأقوال المصابين بمستشفيي قصر العيني والمنيرة؛ حول ملابسات الواقعة وكيفية حدوث كل منها.

وأشارت التحقيقات الأولية، إلى أنه أثناء تواجد أفراد عائلة أبوخليل من قبيلة "الترابين" داخل منزلهم بقرية عرب الساحة حدث حريق ضخم أسفر عن إصابة أفراد العائلة بأكملها.

وأوضحت المعاينة، أن الحريق نشب بالطابق الأرضي المكون من غرفة نوم كبيرة ومطبخ، وجميع أفراد العائلة كانوا متجمعين بها وأصيبوا جميعهم نتيجة لنشوب الحريق بشكل مفاجئ، ما أسفر عن إصابة 13 شخصًا بينهم 4 أطفال و4 سيدات وفتيات.

وتباينت الأقاويل حول حدوث الحريق ما بين ماس كهربائي وانفجار أسطوانة غاز، أو حدوث ماس كهربائي أدى إلى انفجار فأمرت النيابة ندب الأدلة الجنائية لتحديد السبب وراء الحادث.

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