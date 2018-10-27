خالد حسين: نعمل على تنشيط السياحة الداخلية بالوادي الجديد.. فيديو

قال خالد حسين، مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، إنهم بدعم من القيادة السياسية والإدارية بالمحافظة، ينتهجون سياسة تدعيم وتنشيط السياحة.



وأضاف "حسين"، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، السبت، أن المحافظة توجه اهتمامها الأكبر بالسياحة العلاجية، حيث تحوي العديد من الوجهات الخاصة بها، على رأسها المياه الكبريتية، مشيرًا إلى أنه تم تفعيل عدد من الآبار الخاصة بالدفن بالرمال.



وأوضح أن الهيئة تعمل بكامل طاقتها لتنشيط السياحة الداخلية بالمحافظة، عن طريق عقد اللقاءات والمؤتمرات والرحلات العلمية والبحثية والترفيهية لطلاب الجامعات للتعرف على أهم المعالم السياحية للمحافظة.

