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حوادث

القبض على محام لاتهامه بالتعدى على قاض بالسب والقذف بالمنيا

السبت 27/أكتوبر/2018 - 05:12 م
مدير أمن المنيا
مدير أمن المنيا اللواء مجدي عامر
ايمن رياض
ألقت أجهزة الأمن في محافظة المنيا، اليوم السبت، القبض على محام مُتهم بالتعدي على قاض داخل محكمة جنح مستأنف ملوي، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى مدير أمن المنيا اللواء مجدي عامر، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ملوي، بإلقاء القبض على "ع. ا" محام بتهمة التعدي بالضرب على المستشار "م-ش"، رئيس محكمة استئناف خلال نظره عددًا من القضايا داخل محكمة جنح مستأنف ملوي.

يذكر أنه سيتم عرض المحامي المتهم على نيابة جنوب المنيا الكلية تحت إشراف المستشار أحمد الفولي المحامى العام لنيابات جنوب المنيا.
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