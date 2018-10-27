اتحاد الكتاب العرب يطالب باعتماد الترجمة علما مستقلا بالمدارس والجامعات

طالب الشاعر حبيب الصايغ الامين العام لاتحاد الكتاب العرب، الدول العربية بضروة اعتماد "الترجمة" علما حقيقيا شامخا في المدارس والجامعات، وتاسيس نظرية ومنهج للترجمة يرصد إرث الغرب والشرق ويعمل على إثراء واقعنا الثقافى.





ونبه الصايغ، خلال افتتاحه اليوم "السبت" مؤتمر "الترجمة وسؤال التكامل الثقافى"، المنعقد بمقر اتحاد كتاب مصر بحضور لفيف من كبار المترجمين والشخصيات العامة من مختلف العالم العربى، إلى الارتباط الوثيق بين الدراسات الترجمية والمهارة في اللغة الام بدءا من النحو العربي وصولا الى نظريات وافكار ومفاهيم علم اللغة الحديث، مشيرا الى ان الترجمة ليست مجرد عمل فردى متخصص ومبدع ولكن ايضا عمل مؤسسى يجب ان يحظى بعناية واهتمام الدول والمؤسسات العربية الحكومية والخاصة على السواء.





وشدد الامين العام لاتحاد الكتاب العرب على ضرورة الاهتمام بتنمية وتطور نشاط الترجمة بصورة دائبة ومستمرة، وليس بصورة موسمية، باعتبارها نشاطا ثقافيا ضروريا لا غنى عنه، وليس نشاطا ترفيهيا او تكميليا وحث على السعى الدائم إلى تحقيق الترجمة النوعية، بعيدا عن الجاهز والعاجل والمسلوق، وهو ما يفيض به السوق للاسف.





من جانبه دعا الشاعر الدكتور علاء عبد الهادى رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، في كلمته، الى ضرورة وضع تصور استراتيجى لتحقيق التكامل بين مؤسسات الترجمة العربية، كنواة نحو "تكتل ثقافى عربى" مشيرا الى اننا نعيش اليوم في عالم التكتلات في مختلف التخصصات.





وبين علاء ان اي حركة ترجمة حقيقية يجب ان يتوفر لها جناحى الاستيراد (الترجمة من اللغات الاجنبية الى اللغة العربية)، لما هو مفيد، في مختلف المجالات الفكرية والعلمية، والثانى التصدير المعرفى من خلال الاهتمام بالترجمة العكسية (من اللغة العربية الى اللغات الاجنبية)، بدون مجاملات، من خلال الاهتمام بنشر ماهو ملائم، من ابحاث ودراسات عربية تاريخية ومعاصرة، وخاصة في مختلف مجالات الابداع العربي المتميز لتغيير الصورة الذهنية النمطية عن المجتمعات العربية.





وأضاف أن الترجمة القوية هى التى تمثل النص فى زمنه وفى مكانه، وفى مضمونه وأسلوبه أيضا، وهذا لا يتعلق بالكم فحسب بل بجودة الترجمة فى نقل الأصول والاهتمام بمعنى الكلمة اللغوى ومعناها الثقافى.



