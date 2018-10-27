ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

جامعة كفر الشيخ تعلن جدول إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية

السبت 27/أكتوبر/2018 - 03:32 م
صدى البلد
محمود زيدان

أعلنت جامعة كفر الشيخ، عن فتح باب الترشيح وسحب وتقديم الاستمارات الخاصة بانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة للعام الجامعي 2018م / 2019م، وذلك اعتبارًا من الأول من نوفمبر المقبل.

وقال الدكتور ماجد القمري، رئيس الجامعة، إنه سيتم إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين يوم 4 نوفمبر المقبل، وإعلان الكشوف النهائية في 7 نوفمبر بعد فحص جميع الطعون والبت فيها لإجراء انتخابات الجولة الأولى في 11 من الشهر ذاته.

وأعرب رئيس جامعة كفر الشيخ، على أهمية مشاركة الطلاب في ممارسة الحياة الديمقراطية، متمنيًا للطلاب التوفيق والسداد في إطار اللوائح والقوانين والنظم الجامعية التي تنظم العملية الانتخابية.
loading...

ترشيحاتنا

أمن القاهرة توفر أسواقا لبيع البطاطس بـ 6 جنيهات للكيلو.. صور

مفاجأة.. الشرطة التركية تستعين بـ عفريت خاشقجى لإيجاد جثته

قشر الليمون أقوى من الكيماوي في علاج السرطان

وفاة الفنانة إلهام فهد بعد صراع مع المرض

أسعار الذهب اليوم السبت

قناع له مفعول البوتكس لشد البشرة في 15 دقيقة

مصر تحتل المرتبة 64 عالميا في القدرة على الابتكار

الزغاريد تشعل شوادر وزارة الداخلية بعد توفير البطاطس بأسعار مخفضة

وليد صلاح الدين: قرار إشراك داوودا وسيسيه أمام الزمالك بيد الجهاز الفني

إحالة مديرة متحف الفن المصري للمعاش بسبب سرقة لوحات بـ50 مليون جنيه

مجلس مدينة المحلة ينفي استخدام سيارات القمامة في نقل البطاطس للأسواق

كلب مسعور يمزق رأس طفلة وأمها.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البطاطس بـ 6 جنيه والطماطم مبقتش مجنونة.. الدولة ترفع شعار خلى المواطن ياكل.. المؤسسات تتكاتف ضد جشع التجار.. فيديو وصور

سعر صادم لفستان أحلام فى حملتها الدعائية الخاصة بعطرها.. صور

رئيس جامعة عين شمس يتفقد موقع الاكتشافات الأثرية بعرب الحصن.. صور

أمن القاهرة توفر أسواقا لبيع البطاطس بـ 6 جنيهات للكيلو.. صور

فى عيد ميلادها.. تعرف على تكلفة إطلالات إليسا الخيالية

فيديو

الزملوط: الوادي الجديد تمثل 44% من مساحة مصر.. فيديو
خالد حسين: نعمل على تنشيط السياحة الداخلية بالوادي الجديد.. فيديو
فيديوجراف| أغرب 5 عملات في العالم
السفير الرواندي بالقاهرة: علاقتنا بمصر ربانية.. فيديو
الري: البامبو يمنع التعديات على المصارف والمجاري المائية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تمكين المالك من فسخ التعاقد في قانون الإيجار القديم؟

هل تؤيد مقترح تمكين المالك من فسخ التعاقد في قانون الإيجار القديم؟