جامعة كفر الشيخ تعلن جدول إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية



أعلنت جامعة كفر الشيخ، عن فتح باب الترشيح وسحب وتقديم الاستمارات الخاصة بانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة للعام الجامعي 2018م / 2019م، وذلك اعتبارًا من الأول من نوفمبر المقبل.



وقال الدكتور ماجد القمري، رئيس الجامعة، إنه سيتم إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين يوم 4 نوفمبر المقبل، وإعلان الكشوف النهائية في 7 نوفمبر بعد فحص جميع الطعون والبت فيها لإجراء انتخابات الجولة الأولى في 11 من الشهر ذاته.



وأعرب رئيس جامعة كفر الشيخ، على أهمية مشاركة الطلاب في ممارسة الحياة الديمقراطية، متمنيًا للطلاب التوفيق والسداد في إطار اللوائح والقوانين والنظم الجامعية التي تنظم العملية الانتخابية.

