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أخبار العالم

مفاجأة.. الشرطة التركية تستعين بـ عفريت خاشقجى لإيجاد جثته

السبت 27/أكتوبر/2018 - 03:36 م
صدى البلد
سمر صالح
ذكرت صحيفة "حريت" التركية اليوم، السبت، أن الشرطة التركية تلقت اتصالات هاتفية من مجموعة من "العرافين والدجالين" ممن يقرأون الطالع فى إسطنبول، وقالوا إنهم شاهدوا في الحلم موقع جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي وعثروا على رفاته.

وأوضحت "حريت" أن العرافين والدجالين أكدوا قدراتهم السيكولوجية الاستثنائية على جمع معلومات دقيقة عن مكان جثة الصحفي السعوي جمال خاشقجي، وأنهم اتصلوا من مختلف أنحاء العالم بشبح أو عفريت خاشقجي، وهو الذي كشف لهم عن مكان الجثة.

وأكدت الصحيفة التركية أن مسئولين رفيعى المستوى فى إسطنبول أكدوا أن مكالمة العرافين والدجالين جاءت في مرحلة حرجة من تحقيقات العثور على جثة خاشقجي.
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