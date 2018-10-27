عمان تستضيف مؤتمر الغاز الأول للشرق الأوسط

أعلنت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن السلطنة سوف تستضيف مؤتمر الغاز والغاز الطبيعي المسال للشرق الأوسط في نسخته الأولى، والذي تنظمه الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، بالتعاون مع وزارة النفط والغاز العمانية، يوم الإثنين المقبل.



وأشارت وكالة سبوتنيك الروسية إلى أن المؤتمر يشارك به كبار المسؤولين والتنفيذيين والخبراء في قطاع الغاز، على المستويين المحلي والدولي.



ولفتت إلى أن المؤتمر يتضمن عدة حلقات عمل واجتماعات متخصصة في هذا المجال، ما يتيح للمسؤولين وصناع القرار والمختصين في قطاعي النفط والغاز فرصا لتبادل المعارف ورفع الوعي.



ويناقش المؤتمر، على مدى يومين، الخيارات الاستراتيجية التي يقدمها مورد الغاز الطبيعي، على صعيد استدامة توفر الطاقة ودورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتحديات التي يواجهها قطاع الغاز، وسبل التغلب على الصعوبات المحتملة.