تعرف على كيفية تصحيح بيانات الطلاب في كليات جامعة الأزهر

حددت جامعة الأزهر الإجراءات المتبعة لعمل طلب تصحيح بيانات الطالب أو الطالبة بكليات الجامعة.





وأوضحت الجامعة، أن يتم أولا تقديم الطالب أو الطالبة طلب الى الدكتور عميد الكلية يوضح فيه البيان المطلوب تصحيحه للتحويل الى الشئون القانونية، ثم يقوم الطالب بإحضار الأوراق الخاصة بالتصحيح وذلك لإرسالها الى الشئون القانونية بالجامعة، على أن يكون تقديم الطلب فى بداية العام الدراسى حتى يمكن إبلاغ الجهات المعنية.



