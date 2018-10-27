ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

تعرف على كيفية تصحيح بيانات الطلاب في كليات جامعة الأزهر

السبت 27/أكتوبر/2018 - 03:39 م
صدى البلد
محمد شحتة
حددت جامعة الأزهر الإجراءات المتبعة لعمل طلب تصحيح بيانات الطالب أو الطالبة بكليات الجامعة.

وأوضحت الجامعة، أن يتم أولا تقديم الطالب أو الطالبة طلب الى الدكتور عميد الكلية يوضح فيه البيان المطلوب تصحيحه للتحويل الى الشئون القانونية، ثم يقوم الطالب بإحضار الأوراق الخاصة بالتصحيح وذلك لإرسالها الى الشئون القانونية بالجامعة، على أن يكون تقديم الطلب فى بداية العام الدراسى حتى يمكن إبلاغ الجهات المعنية.

كما يدفع الطالب الرسوم المعلنة بالكلية والمقررة بمجلس الجامعة، ويتم تنفيذ تصحيح البيانات فى نفس يوم تقديم الطلب.
loading...

ترشيحاتنا

أزمة قبل نهائي أفريقيا .. أول أغسطس يطلب إعادة مباراته مع الترجي

صحيفة: تركيا على أعتاب أزمة في رغيف الخبز

أسعار الذهب اليوم السبت

الأهلى والزمالك يصطدمان للمرة الثانية فى نهائى أفريقيا

الزمالك في مواجهة نارية أمام الاتحاد.. اليوم

سنت واحدا يساوى مليون دولار.. ما السر وراء هذه القيمة المتضاربة؟

موعد مباراة ليفربول وكارديف سيتي والقنوات الناقلة.. اليوم

فيديوجراف| أغرب 5 عملات في العالم

أول تعليق خليجي على لقاء نتنياهو فى سلطنة عمان

سيمنز الألمانية: شراكة ضخمة مع مصر لتوفير 40% من الطاقة الكهربائية.. فيديو

شوبير: سأعود إلى منصب نائب رئيس الجبلاية

قشر الليمون أقوى من الكيماوي في علاج السرطان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البطاطس بـ 6 جنيه والطماطم مبقتش مجنونة.. الدولة ترفع شعار خلى المواطن ياكل.. المؤسسات تتكاتف ضد جشع التجار.. فيديو وصور

سعر صادم لفستان أحلام فى حملتها الدعائية الخاصة بعطرها.. صور

رئيس جامعة عين شمس يتفقد موقع الاكتشافات الأثرية بعرب الحصن.. صور

أمن القاهرة توفر أسواقا لبيع البطاطس بـ 6 جنيهات للكيلو.. صور

فى عيد ميلادها.. تعرف على تكلفة إطلالات إليسا الخيالية

فيديو

الزملوط: الوادي الجديد تمثل 44% من مساحة مصر.. فيديو
خالد حسين: نعمل على تنشيط السياحة الداخلية بالوادي الجديد.. فيديو
فيديوجراف| أغرب 5 عملات في العالم
السفير الرواندي بالقاهرة: علاقتنا بمصر ربانية.. فيديو
الري: البامبو يمنع التعديات على المصارف والمجاري المائية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تمكين المالك من فسخ التعاقد في قانون الإيجار القديم؟

هل تؤيد مقترح تمكين المالك من فسخ التعاقد في قانون الإيجار القديم؟