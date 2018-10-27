هيئة التعمير تطرح 21 ألف فدان في مزاد علني بمنطقة سهل الطينة

أعلنت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، عن طرح 21 ألف فدان للبيع بالمزاد العلني بغرض الزراعة طبقا لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، بمنطقة سهل الطينة، وذلك ضمن مشروع تنمية شمال سيناء.





وتطلب كراسة الشروط من إدارة خدمة المواطنين بمقر هيئة التعمير بشارع نادي الصيد بالدقي، بسعر 226 جنيها بداية من 25 نوفمبر القادم، على ان تبدأ جلسات المزاد في الثانية عشر ظهرا اعتبارا من الأحد 2 ديسمبر القادم بقاعة المزادات بالمقر الرئيسي لهيئة التعمير.





ويسدد الراغبين في دخول المزاد تأمين دخول 1000 جنيه عن كل فدان أو جزء من الفدان، على أن يسدد الراسي عليه 10% من قيمة الثمن الراسي به المزاد بذات الجلسة، بالإضافة إلى 3% من قيمة الثمن كمصروفات إدارية واستشارات فنية ومقابل أنشطة.



