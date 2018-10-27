ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

هيئة التعمير تطرح 21 ألف فدان في مزاد علني بمنطقة سهل الطينة

السبت 27/أكتوبر/2018 - 03:44 م
هيئة التعمير والتنمية
هيئة التعمير والتنمية الزراعية
جمال صلاح الدين
أعلنت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، عن طرح 21 ألف فدان للبيع بالمزاد العلني بغرض الزراعة طبقا لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، بمنطقة سهل الطينة، وذلك ضمن مشروع تنمية شمال سيناء.

وتطلب كراسة الشروط من إدارة خدمة المواطنين بمقر هيئة التعمير بشارع نادي الصيد بالدقي، بسعر 226 جنيها بداية من 25 نوفمبر القادم، على ان تبدأ جلسات المزاد في الثانية عشر ظهرا اعتبارا من الأحد 2 ديسمبر القادم بقاعة المزادات بالمقر الرئيسي لهيئة التعمير. 

ويسدد الراغبين في دخول المزاد تأمين دخول 1000 جنيه عن كل فدان أو جزء من الفدان، على أن يسدد الراسي عليه 10% من قيمة الثمن الراسي به المزاد بذات الجلسة، بالإضافة إلى 3% من قيمة الثمن كمصروفات إدارية واستشارات فنية ومقابل أنشطة. 

ويستكمل الفائز بالمزاد 25% من إجمالي ثمن الأرض بعد اعتماد السلطة المختصة وإخطار الفائز بخطاب بعلم الوصول، ويسدد باقي ثمن الأرض على 10 أقساط سنوية متساوية بعائد استثمار سنوي قدره 7%.
loading...

ترشيحاتنا

بـ6.5 وبس.. رئيس مدينة ميت غمر يعتلي سيارة لبيع البطاطس للمواطنين.. صور

قناع له مفعول البوتكس لشد البشرة في 15 دقيقة

سنت واحدا يساوى مليون دولار.. ما السر وراء هذه القيمة المتضاربة؟

رئيس الوزراء ونائب الرئيس الصيني يشهدان توقيع ٣ اتفاقيات بين مصر والصين

مفاجأة.. الشرطة التركية تستعين بـ عفريت خاشقجى لإيجاد جثته

نائب رئيس الصين: الإصلاح الاقتصادي والاستقرار شجع الشركات الصينية على العمل في مصر

مرافعة نارية لـ ممثلي نيابة أمن الدولة حول تاريخ الإخوان في قضية كتائب حلوان ..فيديو

إيفانكا ترامب تتألق بفستان أبيض.. وهذه تكلفته

فى عيد ميلادها.. تعرف على تكلفة إطلالات إليسا الخيالية

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام كارديف سيتي بالدوري الإنجليزي

جلوبال كونستركشن: 3.6 مليار دولار للمقاولين العرب لبناء سد تنزانيا

الري: البامبو يمنع التعديات على المصارف والمجاري المائية.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البطاطس بـ 6 جنيه والطماطم مبقتش مجنونة.. الدولة ترفع شعار خلى المواطن ياكل.. المؤسسات تتكاتف ضد جشع التجار.. فيديو وصور

سعر صادم لفستان أحلام فى حملتها الدعائية الخاصة بعطرها.. صور

رئيس جامعة عين شمس يتفقد موقع الاكتشافات الأثرية بعرب الحصن.. صور

أمن القاهرة توفر أسواقا لبيع البطاطس بـ 6 جنيهات للكيلو.. صور

فى عيد ميلادها.. تعرف على تكلفة إطلالات إليسا الخيالية

فيديو

الزملوط: الوادي الجديد تمثل 44% من مساحة مصر.. فيديو
خالد حسين: نعمل على تنشيط السياحة الداخلية بالوادي الجديد.. فيديو
فيديوجراف| أغرب 5 عملات في العالم
السفير الرواندي بالقاهرة: علاقتنا بمصر ربانية.. فيديو
الري: البامبو يمنع التعديات على المصارف والمجاري المائية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تمكين المالك من فسخ التعاقد في قانون الإيجار القديم؟

هل تؤيد مقترح تمكين المالك من فسخ التعاقد في قانون الإيجار القديم؟