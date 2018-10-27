الزملوط: الوادي الجديد تمثل 44% من مساحة مصر.. فيديو

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن المحافظة تمثل 44% من مساحة مصر الكلية، مشيرًا إلى أن مبادرة الـ"مليون ونصف فدان" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت تحوي منهم المحافظة 400 ألف فدان.



وأشار المحافظ خلال لقائه الخاص بفضائية "إكسترا نيوز" اليوم، السبت، إلى أن المحافظة بها أكثر من 30% من الشبكة القومية للطرق التي يعمل عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم، حيث إن هناك أكثر من 1300 كيلومتر بالمحافظة.



وتابع "الزملوط" أنه بالتنسيق مع وزارة الاتصالات تم إنشاء 57 برج إرسال لتغطية المحافظة بالكامل.

