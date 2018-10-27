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محافظات

إعدام 2001 طن أسماك غير صالحة بالقليوبية

السبت 27/أكتوبر/2018 - 03:48 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إبراهيم الهوارى
قامت الأجهزة التنفيذية لمديرية الطب البيطرى، ومباحث التموين بالقليوبية، بالاشتراك مع مجلس مدينة قليوب برئاسة حامد طلبة رئيس المدينة بشن حملة مكبرة على المحال التجارية.

وتم ضبط ثلاجة بناحية سنديون مركز قليوب بها 2001 طن أسماك متنوعة ما بين الماكريل- هورس ماكريت- هارنج- مكرونة- سردين، وعليها ملصقات سهلة النزع.

كما تبين وجود كمية كبيرة من الكراتين الفارغة خارج الثلاجة، وبدون أي ملصقات عليها مما يجعلها قيد التدوير، وكذلك وجود تغير واضح في الخواص، حيث أوصت اللجنة بالإعدام وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ومصادرة الكميات المضبوطة لحين عرضها على النيابة.

وشدد المحافظ، على ضرورة شن حملات تموينية وتفتيشية مفاجئة، على بقالي التموين والمخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز، للتأكد من عدم التلاعب بأسعار السلع المقدمة للمواطنين، ومكافحة ظاهرة الغش التجارى وإحكام السيطرة على الأسعار لمنع تلاعب التجار بها وضبط المخالفين وتطبيق القانون بكل حسم وقوة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وضمان جودة وسلامة المنتج المعروض، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
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