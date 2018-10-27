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مرأة

أبرزها الكبد والدورة الشهرية.. 14 فائدة لخل التفاح

السبت 27/أكتوبر/2018 - 07:12 م
صدى البلد
رنا عصمت
قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية، أهمية تناول خل التفاح لمرضى الكبد و الفوائد الذي يقدمها خل التفاح للكبد، يعمل على تنظيف الكبد وتخليصه من السموم المتراكمة عليه، وبالتالي فإن الكبد سينظف الجسم من السموم بشكل أفضل، كما يتخلص الجسم من الجذور الحرة الضارة التي تدمر البروتينات والدهون والحمض النووي في الجسم.

و من فوائد خل التفاح التي يحتوي عليها :

1-يزود الجسم بالفيتامينات والأحماض الأمينية والمعادن الضرورية.

2- يحسّن عمليّة الهضم ويزيد من قدرة الجهاز الهضميّ على امتصاص المواد الغذائية من الطعام.

3-يحل مشكلة حب الشباب والتخلص منها، والتخلص من الآثار التي تتركها الحبوب.

4- يقوي ويعزز جهاز المناعة، ويجعل الجسم أكثر مقاومة للأمراض.

5-يوازن حموضة الدم.

6- يخفف من مشكلة قشرة الرأس، لأنه يقضي على الفطريات الموجودة في فروة الرأس والتي تسبب ظهور القشرة.

7- يعالج مشكلة دوالي الساقين.

8- يعقم ويطهّر الجسم من الجراثيم والبكتيريا.

9-عند الغرغرة بخل التّفّاح فإنّ ذلك يعمل على علاج مشكلة التهاب الحلق.
10- يكافح الأرق ويزيد من قدرة الجسم على النوم.
11-يخفف من آلام الدورة الشهرية.
12- يعالج التهاب المفاصل ويخفف الآلام الناتجة عنه.
13-يستخدم لعلاج لدغات الحشرات من خلال تدليك منطقة اللدغ بالقليل منه.
14-يخفض ضغط الدم ويقلل من مستوى الكولسترول فيه.
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