برلمانية:مناقشة مشروع قانون نقل جثامين المصريين بالخارج أوائل نوفمبر

قالت النائبة غادة عجمى ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان إن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب من المقرر أن تناقش مشروع قانون نقل جثامين المصريين بالخارج خلال أول أسبوع من شهر نوفمبر.



وأكد عجمى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن أبرز المواد فى مشروع قانون جثامين المصريين بالخارج تتمثل فى تخصيص صندوق لنقل الجثامين والمرافقين لهم ، بالإضافة إلى ان يختص الصندوق ببعض الحالات المستعصية والتى تحتاج إلى تكلفة عالية ، بالإضافة إلى حالات الإصابة للمصريين بالخارج الغير مؤمن عليهم.



وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان إلى اللجنة قررت إلغاء نص المادة فى مشروع القانون التى تمنح الحق لإستقبال تبرعات، مؤكدة أنه سيتم تعديل بعض المواد فى مشروع القانون، متمنية ان يتم عرضه على الجلسة العامة للبرلمان فى أقرب وقت ممكن.

