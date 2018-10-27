برلماني يطالب بتشديد الرقابة وفرض عقوبات قانونية على صالات الجيم

تقدم خالد مشهور النائب البرلماني بالشرقية، بطلب إحاطة إلي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حول ضرورة فرض رقابة مشددة وضوابط قانونية علي صالات الجيم، التي تروج لبيع وتناول المنشطات والمكملات الهرمونية، مجهولة المصدر دون استشارات أطباء أو متخصصين، مع إطلاق حملات إعلامية لتوعية الشباب ضد مخاطر هذه المكملات الهرمونية .





وأوضح النائب، أن صالات الجيم تبيع وهم تحفيز العضلات والقوة الخارقة للاعبين من خلال هذه المنشطات كالكرياتين والانثروبوتين كمكملات غذائية، حيث يتم بيعها في الصيدليات و يمكن صرفها دون استشارة طبية و لكنها تؤدي الي العقم في كثير من الحالات و اضطرابات ضربات القلب و الفشل الكلوي .



