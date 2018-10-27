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حوادث

التحريات: قاتلة عجوز الصف هشمت رأسه بـ شاكوش بسبب 40 جنيها

السبت 27/أكتوبر/2018 - 05:10 م
المتهمة بقتل زوجها
المتهمة بقتل زوجها بالصف
ندى حمودة - أحمد مهدي
أمر المستشار عمرو اباظة رئيس نيابة الصف بحبس ربة منزل 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامها بقتل مطلقهابعد تهشيم رأسه بـ "شاكوش" بسبب 40 جنيها.

تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة بإشراف مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة وقيادة مدير الإدارة العامة للمباحث كشفت ملابسات الجريمة كاملة، حيث تبين ان مخبرا ابلغ مركز الشرطة بالاشتباه في جريمة داخل أحد منازل قرى الصف، وتم العثور على جثة "نجيب. م" يبلغ من العمر قرابة 67 عاما غارقا في دمائه مهشم الراس.

تم تشكيل فريق بحث ترأسه رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة وأفادت التحريات التي اجراها مفتش مباحث قطاع شرق الجيزة ان المجني عليه قام بتطليق زوجته "عائشة.ا" 44 سنة منذ قرابة شهرين إلا أنهما استمرا في الاقامة سويا داخل المنزل وانها متعددة الزواج والطلاق وكان يقيم برفقتهما نجل مطلقها الاول ونجلها.

وأضافت التحريات ان الزوج القتيل تزوج المتهمة منذ عامين وفارق العمر بينهما يتخطى 20 عاما وكانا دائمي التشاجر حتى انفصلا ولكنه ابقاها بالمنزل لعدم وجود مأوي لها ويوم الجريمة نشب خلاف بينهما علي 40 جنيها اكتشفت الزوجة استيلاء الزوج عليها مما دفعها لضربه بشاكوش علي راسه عدة ضربات ادت لتفجر الدماء منها وتهشم الجمجمة بالاضافة لبعثرة اجزاء من المخ، شاهد نجل مطلقها الاول الجريمة فأسرع تجاه جارهما مستغيثا به وان والدته تتشاجر مع مطلقها وقامت بضربه.

وشرحت التحريات أن الجار توجه الي المنزل وعندما طرق علي الباب مستطلعا الامر اخبرته السيدة ان خلافا عاديا بينها وبين زوجها وترفض تدخله ما دفعه للانصراف إلا أنه بعد مرور قليل من الوقت شاهدها تصطحب نجلها وتغادر المنزل فأسرع تجاهه محاولا النداء على العجوز ومع عدم استجابته استعان بمخبر بالقرية كسر باب الشقة بعد إبلاغ المركز وعثرا على الجثة.

ترأس رئيس مباحث الصف قوة أمنية لضبط المتهمة بعدما توصلت تحرياته إلى مكان اختفائها بمدينة حلوان فتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بالقاهرة وتمكن من إلقاء القبض عليها، بمواجهتها اعترفت بارتكاب الجريمة .

أسفرت مناظرة النيابة العامة لجثة المجني عليه انها لذكر في العقد السابع من العمر عظام الجمجمة مهشمة ويخرج منها اجزاء من المخ كما تبين من المعاينة التصويرية ان المنزل من طابق واحد يغلق ببوابة حديدية داخلا اخري خشبية للشقة وعثر علي الجثة بصالة الشقة غارقا في دمائه، أمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة ووجهت للمتهمة تهمة القتل العمد وامرت بحبسها.
التحريات: قاتلة عجوز الصف هشمت رأسه بـ شاكوش بسبب 40 جنيها
التحريات: قاتلة عجوز الصف هشمت رأسه بـ شاكوش بسبب 40 جنيها
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