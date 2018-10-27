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بث مباشر

بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد .. كلاسيكو الأرض فى الدوري الاسباني

السبت 27/أكتوبر/2018 - 05:10 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
القسم الرياضي
عشاق الكرة في العالم على موعد مع المتعة والإثارة عندما يفتتح ملعب كامب نو أبوابه لاستضافة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في الخامسة والربع مساء بتوقيت القاهرة السادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة اليوم الأحد 28 أكتوبر 2018، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني.

و يعاني ريال مدريد كثيرا قبل موقعة الكلاسيكو، خاصة بعد افتقاده لنجمه الأول البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد رحيله ليوفنتوس الإيطالي، ويقدم الريال موسما سيئا للغاية محليا وأوروبيا، حيث حقق الفريق فوزه الأول بعد أكثر من شهر في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، أمام فيكتوريا بلزن بهدفين مقابل هدف، وذلك بعد النتائج السيئة الذي قدمها الفريق في المباريات السابقة.

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