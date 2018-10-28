نائبة:سندعو عددا من الوزراء أمام لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان

قالت النائبة سامية كمال ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان إن لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان ستستقبل خلال الفترة المقبلة عددا من سفراء الدول الأجنبية لمناقشتهم فى عدد من الموضوعها اهمها الاستثمار فى مصر، مشيرا الى اننا فى اللجنة نتعامل نيابة عن وزارة الخارجية.



وأشار كمال فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن اللجنة ستقوم أيضا بدعوة عدد من الوزراء خلال الفترة المقبلة ومنهم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ، بالإضافة إلى عدد من الوزراء لمناقشتهم فى عدد من القضايا المختلفة والعمل على وضع حلول لها بشكل سريع.



واكد عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان اننا سنتعامل خلال الفترة المقبلة مع وزارة الخارجية فى كل القطاعات لقاء المسئولين فيها ومنها قطاع الإتحاد الأوروبى لما له من أهمية كبيرة.

