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شمال سيناء.. تدريب 180 شابا على صناعة الكليم والأرابيسك من منتجات النخيل.. المجتمع المدني يشارك فى تأهيل الشباب بالمحافظة

السبت 27/أكتوبر/2018 - 06:20 م
شمال سيناء
شمال سيناء
احمد صالح
- المجتمع المدني يشارك فى تأهيل الشباب في سيناء
- حزمة برامج لتدريب الشباب علي الاستفادة من الموارد الطبيعية في سيناء
- تدريب 180 شابا علي صناعة الكليم والارابيسك من منتجات النخيل

نجحت جمعية الجورة لتنمية المجتمع بالشيخ زويد شمال سيناء في تنفيذ حزمة برامج ودورات تدريبية للشباب من الجنسين لتحقيق الاستفادة من المقومات الطبيعية المتوفرة في سيناء.

قال الشيخ عرفات خضر رئيس مجلس إدارة الجمعية ان البرنامج ضم 12 دورة تدريبية علي صناعة الكليم البدوي والاكسسوارات والهدايا علي اعمال التطريز والخرز ، وكذلك صناعة الارابيسك من جريد النخيل وتعبئىة العجوة وصناعة الاعلاف.

واضاف ان برامج التدريب استهدف 180 فردا من الأسر التي انتقلت من الشيخ زويد ورفح للإقامة بقري وتجمعات مركز بئر العبد.

قال الدكتور بكر سويلم المدير التنفيذي للجمعية أنه تم تنفيذ 5 برامج تدريبية للسيدات استفاد منها 75 متدربة منها 3 دورات تدريبية علي صناعة الكليم الطبيعي فى مناطق ( تجمع ابو شلة بقرية النجاح – مركز بئر العبد الام – تجمع اغزيوان بمركز بئر العبد ) استفاد منها 45 مشاركة من الأسر (التى انتقلت من الشيخ زويد ورفح للإقامة في بئر العبد ) .

كما تم تنفيذ دورتين على صناعة الهدايا استفاد منها 30 مستفيدة فى التدريبات وتم الاستعانة بمدربين متخصصين فى التدريب على الاكسسورات والهدايا من الخرز والتطريز لما لهم من خبرة طويلة ومتميزة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة التراث السيناوى.

وأضاف الدكتور خالد زايد مدير المشروعات بالجمعية انه تم تنفيذ 7 دورات تدريبية للاستفادة من أشجار النخيل كمقومات طبيعية متوفرة في البيئة السيناوية حضرها 105 متدربين, حيث تم تنفيذ دورتين على صناعة الارابيسك من منتجات النخيل باجمالى 30 مستفيدا فى التدريبات وتم الاستعانة بمدربين متخصصين فى عمل الأقفاص والكراسي من منتجات النخيل وتم الاستعانة بمتخصصين من كبار السن والذين لهم خبرة فى عمل جريد النخيل نظرا لان العمل فى منتجات النخيل له أوقات معينة وظروف بيئية ومناخية.

وأضاف انه تم تنفيذ (3) برامج تدريبية للسيدات بحضور 45 مشاركا على صناعة وتعبئة العجوة فى ثلاث مناطق مختلفة بمركز ومدينة بئر العبد وهى ( السادات – سلمانة – التلول –بمركز بئر العبد ) وتم الاستعانة بمدربين متخصصين لهم خبرة متميزة، وكان هناك اقبال كبير من الفتيات على حضور التدريبات وتم اختيار المشاركات حسب اولوية التقديم وجدية المشاركة.

وشملت جهود الجمعية تنفيذ دورتين على صناعة الأعلاف بحضور 30 مستفيدا فى التدريبات وتم الاستعانة بمدربين متخصصين فى التدريب من خريجى كلية الزراعة والذين لهم خبرة واسعة فى مجال التركيبات والاسمدة العضوية بقرية النجاح, وتجمع الدواغرة بمركز بئر العبد.
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