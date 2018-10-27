تريزيجيه أفضل لاعب في مباراة قاسم باشا وإيزوروم بالدوري التركي

حصل المحترف الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه،لاعب فريق قاسم باشا،على جائزة افضل لاعب في مباراة فريقه امام إيزوروم.



وتعالد قاسم باشا مع منافسه إيزوروم اليوم السبت بهدف لكل فريق بالمباراة التي اقيمت في اطار الجولة العاشرة من الدوري التركي.



وشارك محمود حسن تريزيجيه فى المباراة بأكملها، وشكل خطورة مع رفاقه على مرمى الخصم دون التسجيل مع فريقه بعدما سجل فى المباراة السابقة.

