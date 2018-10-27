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منظور: دعوة ميركل لـ السيسي للمشاركة في قمة القادة الأفارقة تعكس قوة مصر

السبت 27/أكتوبر/2018 - 05:13 م
الرئيس السيسي وميركل
الرئيس السيسي وميركل
ماجدة بدوي وعبد الرحمن سرحان
أشاد الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بدعوة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للرئيس عبدالفتاح السيسي لزيارة ألمانيا غدًا الأحد، للمشاركة في أعمال القمة المصغرة للقادة الأفارقة بألمانيا ، مؤكدا أنها تعكس قوة مصر في العالم.

ويشارك في أعمال القمة المصغرة للقادة الأفارقة رؤساء الدول والحكومات، أعضاء المبادرة الألمانية للشراكة مع إفريقيا في إطار مجموعة العشرين .

وقال منظور، في بيان له، إن هذه الدعوة تعكس مدى قوة مصر وتأثيرها على الرأي العام الدولي، موضحا أنه في السنوات الأخيرة، شهدت العلاقات المصرية الألمانية تطورًا ملحوظًا بتوقيع العديد من الاتفاقيات ومُذكرات التفاهم التي تستهدف تنشيط حركة الاستثمارات الألمانية على أرض مصر، مُؤكدًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2016، 5 مليارات و567 مليون يورو بزيادة 10% عن عام 2015، كما بلغت الاستثمارات الألمانية في مصر حتى يناير 2017 نحو 619.2 مليون دولار في قطاعات المواد الكيماوية وصناعة السيارات والاتصالات والحديد والصلب والبترول والغاز والأدوات الصحية ومكونات السيارات.

وأكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن عدد الشركات الألمانية العاملة في السوق المصري تبلغ 1048 حتى 31 يوليو 2017، مُشيرًا إلى أن حجم استثمارات ألمانيا في القطاع الزراعي بمصر بلغت 34.5 مليون دولار بعدد 33 شركة، وسجل الاستثمار الألماني بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 21.3 مليون دولار، وبلغت الاستثمارات في قطاع السياحة بـ 114 مليون دولار.

وتابع:"من المُؤكد سيطرح ملفات مواجهة الدول الداعمة للإرهاب وتطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن على طاولة النقاش بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والمستشار الألمانية أنجيلا ميركل تزامنًا وأن مصر سترأس الاتحاد الأفريقي العام القادم 2019.
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