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ضبط 1500 لتر لبن غير صالح للاستهلاك الآدمي ببني سويف

السبت 27/أكتوبر/2018 - 05:09 م
ضبط 1500 لتر لبن
ضبط 1500 لتر لبن غير صالح للاستهلاك الآدمي ببني سويف
محمد عبدالحليم
تمكن فريق مكتب مراقبة الاغذية بإدارة الفشن الصحية برئاسة محمد محمود مراقب أول الأغذية من ضبط سيارة نقل المنيا مثبت عليها فنطاس محمل بكمية من اللبن الفرز تزن ١٥٠٠ لتر لبن.

وبفحص اللبن تبين أنه غير نظيف به ذباب ميت وشوائب واضحة وغير محتفظ بخواصة الطبيعية وحيث أن اللبن المضبوط هو لبن فرز غير مسموح بتداولة وغير صالح للاستهلاك الآدمي اوالاستخدام في صناعة منتجات الألبان ولا يجوز نقلة في أوعية غير مستوفية للشروط الصحية حيث أن الفنطاس غير مبرد وبالتالي يكون مخالف للقانون ١٠ لسنة ١٩٦٦ والقانون ١٣٢ لسنة ١٩٥٠.

وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ علي السيارة المضبوطة وقائدها لحين صدور قرار من النيابة شارك في الحملة مفتشو الأغذية حمدي عاشور ،ومحمد عبد القادر ومحمد خالد.
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