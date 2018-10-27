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أخبار البلد

عضو بالشورى السعودي: المملكة تسعى لتعزيز شراكات أكبر مع مصر

السبت 27/أكتوبر/2018 - 05:11 م
صدى البلد
ميس رضا
قال زهير الحارثى عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشورى السعودى ، إن السعودية تسعى لبناء شراكات اقتصادية كبرى، موضحة أن هذا وضح جليا خلال مؤتمر دافوس الصحراء بشراكات مع الصين وروسيا، لافتًا إلى أنها تنعكس ايجابًا على المنطقة ككل.

وأوضح "الحارثى"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن السعودية تبحث عن مشروعات تنموية ليس بداخل المملكة فقط ولكن مع دول الجوار والتى تذهب لتوفير بنية استثمارية وفتح المجال أمام مشروعات تخدم رؤية 2030 مما يدفع عجلة الاقتصاد لنطاق أرحب والدخول لمنطقة الشرق الأوسط بقوة.

وأضاف : "هناك تطلعات سعودية مصرية لزيادة الاستثمارات بين البلدين وكان مشروع نيوم أحد وأهم هذه التطلعات فضلًا عن عقود الشراكة التى وقعت بين الجانبين ويعززها اللجنة المشتركة بين الدولتين"، مشيدًا بالتواجد المثمر لرجال الأعمال المصريين بالسعودية.
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