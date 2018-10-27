إسماعيل مختار يفتتح عرض الحكاية روح .. صور

افتتح الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، أمس رسميا العرض المسرحي "الحكاية روح" من إنتاج فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الإحتياجات الخاصة التابعة للبيت الفني للمسرح، كما افتتح أيضا معرض الفنون التشكيلية نتاج ورش الرسم والفنون التشكيلية بالفرقة.





وأقيمت أمس ندوة نقدية عقب العرض ينظمها المركز للقومي للمسرح لمناقشة العرض، كان متحدثيها النقاد باسم صادق، والفنان جلال هجرسي، أدارها الباحث المسرحي على داوود، وذلك بحضور الفنان سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد ، الفنان سامح يسري ، و عدد من الفنانين وسط إقبال جماهيري كبير على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر.





جدير بالذكر ان عرض "الحكاية روح " ينير مسرح الحديقة الدولية يوميا، و يعاد العرض مرتين في نفس اليوم في بعض الأيام نظرا للإقبال عليه من طلاب المدارس، فتضطر الفرقة لعمل حفلات صباحية بالاضافة الى الحفلات المسائية.





"الحكاية روح" يستعرض سيرة حياة الفنانين الكبار عمار الشريعي، وسيد مكاوي وطه حسين، وغيرهم من الفنانين من ذوي الإحتياجات الخاصة، و كيف استطاعوا تحدي الصعاب التي واجهتم حتى أصبحوا من أهم فناني مصر و العالم العربي التي لا تنسى، و العمل هو العمل الثاني للفرقة الذي تكون بطلته ممثلة من ذوي الإحتياجات الخاصة .



