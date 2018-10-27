برلمانى: زيارة الرئيس لألمانيا سيكون لها انعكاسات إيجابية على المستوى الاقتصادي

قال النائب أشرف رشاد عثمان عضو مجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى العاصمة الألمانية برلين غدا الأحد فى زيارة رسمية لألمانيا لمدة 4 أيام، للمشاركة فى أعمال القمة المصغرة للقادة الأفارقة رؤساء الدول والحكومات أعضاء المبادرة الألمانية للشراكة مع إفريقيا فى إطار مجموعة العشرين، سيكون لها انعكاسات إيجابية على المستوى الاقتصادي



وأضاف عضو مجلس النواب فى بيان له، أن التواجد المصري في لقاءات استثمارية كهذه تخلق مناخا استثماريا جيدا مصر بحاجة إليه ، مؤكدا على إصرار الرئيس السيسي لتفعيل التعاون ما بين مصر ومجموعة العشرين في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية ، وهذه المشروعات التنموية ستخلق فرص عمل كثيرة للشباب مصر.



وقد ذكر السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، أنه من المقرر أن يلقى الرئيس السيسي كلمة خلال أعمال القمة المصغرة تتناول رؤية مصر في دفع وتعزيز جهود التنمية فى إفريقيا خاصة علي ضوء تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي العام القادم ٢٠١٩.