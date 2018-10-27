ردود أفعال واسعة على زيارة الرئيس للسودان.. تأسيس منطقة صناعية مصرية بالخرطوم بوابة لدعم التبادل التجاري للقارة السمراء

الأعمال المصري السوداني:
إنشاء منطقة صناعية بالسودان يدعم دخول الصادرات المصرية لأفريقيا
جنيدي:
جنيدي:
إنشاء منطقة صناعية في السودان وضع قدم بشكل فعال بأفريقيا
الصناعة:
الصناعة:
توقعات بارتفاع الصادرات الغذائية لإفريقيا خلال الفترة المقبلة
ثمن خبراء الاقتصاد والاستثمار اجراءات الرئيس عبد الفتاح السيسي للنفاذ للقارة السمراء معتبرين ان زيارة الرئيس للسودان و الاعلان عن انشاء منطقة صناعية بالخرطوم من شأنه تعزيز حركة التبادل التجاري مع افريقيا و تحسين الاقتصاد القومي
وأكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أنه من المتوقع ارتفاع الصادرات الغذائية لإفريقيا خلال الفترة المقبلة من خلال اعداد استراتيجية للاستفادة من المنافذ البرية بين مصر والسودان معتبرا انه يمكن استغلالها للنفاذ لدول الكوميسا والتي تضم نحو 20 دولة.
وقال " نصار" في تصريحات له، إن جهود القيادة السياسية في تقريب وجهات النظر مع افريقيا عززت رفع حظر السودان عن الصادرات الغذائية المصرية، معتبرا انها مشجعة للتجارة و الاستثمار بين الجانبين.
وأوضح وزير الصناعة،أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون مع الجانب الافريقي لتعزيز التجارة البنية و تدعيم اواصر الاقتصاد مع القارة السمراء.
وقال المهندس محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، إن أفريقيا تعتبر مقصد كافة الدول، ومصر بوابة افريقيا للنفاذ إلى أسواقها، الأمر الذى يؤكد أن إنشاء منطقة صناعية فى السودان بمثابة وضع القدم بشكل حقيقي وفعال بالقارة السمراء، لافتا إلى أن هذا الاتجاه يعزز الاقتصاد القومي بصورة اكبر ودعم الصادرات المصرية داخل القارة الأفريقية.
وأضاف فى تصريحات خاصة لــ "صدى البلد"، أن القارة الأفريقية تعتبر من الأسواق الواعدة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية بكافة أشكالها ومجالاتها ، حيث تعتبر من أغنى القارات من الموارد الطبيعية، مشيرا الى أن التكامل مع أفريقيا سيعتبر من الخطوات الهامة والتى ستعمل على تحقيق معدلات نموا اقتصاديا فى مصر.
وأكد محمد حربى، عضو مجلس الأعمال المصري السوداني، أن إنشاء منطقة صناعية بالسودان يعد خطوة مهمة للغاية لزيادة التعاون المصري مع دول الجوار الأفريقي، والذى سيعمل على دعم الاقتصاد والأمن القوميين، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتماما كبيرا للنفاذ للسوق الأفريقية، والتكامل مع جميع التكتلات الاقتصادية بالقارة السمراء.
وقال حربى، فى تصريحات لــ "صدى البلد"، إن دولة السودان من الدول الأقرب لمصر، ويمكن التعاون بضخ مشروعات استثمارية مشتركة للتكامل اقتصاديا، ومنها يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتى من بعض المنتجات، خاصة اللحوم، والمنتجات الزراعية، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس السيسي لدولة السودان المتكررة تعكس عمق العلاقات بين البلدين.
وأضاف أن التعاون بين مصر والسودان يمكن أن يتم من خلال شراكة استراتيجية، خاصة أن الجانب السوداني يستعين بالخبرات المصرية في مجال الاستشارات والخدمات الطبية وغيرها، مشيرا إلى أن إنشاء منطقة صناعية بالسودان، سيدعم نفاذ المنتجات المصرية للسوق السودانية بدون معوقات، ويعزز من تنافسية الصناعة القومية والاستفادة من المواد الخام الرخيصة والمنتشرة في السودان ومن ثم نفاذ الإنتاج المصري للسوق الأفريقية بصورة كبيرة، ما يدعم الاقتصاد القومي.
ثمن خبراء الاقتصاد والاستثمار اجراءات الرئيس عبد الفتاح السيسي للنفاذ للقارة السمراء معتبرين ان زيارة الرئيس للسودان و الاعلان عن انشاء منطقة صناعية بالخرطوم من شأنه تعزيز حركة التبادل التجاري مع افريقيا و تحسين الاقتصاد القومي
وأكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أنه من المتوقع ارتفاع الصادرات الغذائية لإفريقيا خلال الفترة المقبلة من خلال اعداد استراتيجية للاستفادة من المنافذ البرية بين مصر والسودان معتبرا انه يمكن استغلالها للنفاذ لدول الكوميسا والتي تضم نحو 20 دولة.
وقال " نصار" في تصريحات له، إن جهود القيادة السياسية في تقريب وجهات النظر مع افريقيا عززت رفع حظر السودان عن الصادرات الغذائية المصرية، معتبرا انها مشجعة للتجارة و الاستثمار بين الجانبين.
وأوضح وزير الصناعة،أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون مع الجانب الافريقي لتعزيز التجارة البنية و تدعيم اواصر الاقتصاد مع القارة السمراء.
وقال المهندس محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، إن أفريقيا تعتبر مقصد كافة الدول، ومصر بوابة افريقيا للنفاذ إلى أسواقها، الأمر الذى يؤكد أن إنشاء منطقة صناعية فى السودان بمثابة وضع القدم بشكل حقيقي وفعال بالقارة السمراء، لافتا إلى أن هذا الاتجاه يعزز الاقتصاد القومي بصورة اكبر ودعم الصادرات المصرية داخل القارة الأفريقية.
وأضاف فى تصريحات خاصة لــ "صدى البلد"، أن القارة الأفريقية تعتبر من الأسواق الواعدة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية بكافة أشكالها ومجالاتها ، حيث تعتبر من أغنى القارات من الموارد الطبيعية، مشيرا الى أن التكامل مع أفريقيا سيعتبر من الخطوات الهامة والتى ستعمل على تحقيق معدلات نموا اقتصاديا فى مصر.
وأكد محمد حربى، عضو مجلس الأعمال المصري السوداني، أن إنشاء منطقة صناعية بالسودان يعد خطوة مهمة للغاية لزيادة التعاون المصري مع دول الجوار الأفريقي، والذى سيعمل على دعم الاقتصاد والأمن القوميين، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتماما كبيرا للنفاذ للسوق الأفريقية، والتكامل مع جميع التكتلات الاقتصادية بالقارة السمراء.
وقال حربى، فى تصريحات لــ "صدى البلد"، إن دولة السودان من الدول الأقرب لمصر، ويمكن التعاون بضخ مشروعات استثمارية مشتركة للتكامل اقتصاديا، ومنها يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتى من بعض المنتجات، خاصة اللحوم، والمنتجات الزراعية، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس السيسي لدولة السودان المتكررة تعكس عمق العلاقات بين البلدين.
وأضاف أن التعاون بين مصر والسودان يمكن أن يتم من خلال شراكة استراتيجية، خاصة أن الجانب السوداني يستعين بالخبرات المصرية في مجال الاستشارات والخدمات الطبية وغيرها، مشيرا إلى أن إنشاء منطقة صناعية بالسودان، سيدعم نفاذ المنتجات المصرية للسوق السودانية بدون معوقات، ويعزز من تنافسية الصناعة القومية والاستفادة من المواد الخام الرخيصة والمنتشرة في السودان ومن ثم نفاذ الإنتاج المصري للسوق الأفريقية بصورة كبيرة، ما يدعم الاقتصاد القومي.