ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

ردود أفعال واسعة على زيارة الرئيس للسودان.. تأسيس منطقة صناعية مصرية بالخرطوم بوابة لدعم التبادل التجاري للقارة السمراء

السبت 27/أكتوبر/2018 - 08:33 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ولاء عبد الكريم
الأعمال المصري السوداني: 
إنشاء منطقة صناعية بالسودان يدعم دخول الصادرات المصرية لأفريقيا
جنيدي: 
إنشاء منطقة صناعية في السودان وضع قدم بشكل فعال بأفريقيا
الصناعة: 
توقعات بارتفاع الصادرات الغذائية لإفريقيا خلال الفترة المقبلة

ثمن خبراء الاقتصاد والاستثمار اجراءات الرئيس عبد الفتاح السيسي للنفاذ للقارة السمراء معتبرين ان زيارة الرئيس للسودان و الاعلان عن انشاء منطقة صناعية بالخرطوم من شأنه تعزيز حركة التبادل التجاري مع افريقيا و تحسين الاقتصاد القومي

وأكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أنه من المتوقع ارتفاع الصادرات الغذائية لإفريقيا خلال الفترة المقبلة من خلال اعداد استراتيجية للاستفادة من المنافذ البرية بين مصر والسودان معتبرا انه يمكن استغلالها للنفاذ لدول الكوميسا والتي تضم نحو 20 دولة.

وقال " نصار" في تصريحات له، إن جهود القيادة السياسية في تقريب وجهات النظر مع افريقيا عززت رفع حظر السودان عن الصادرات الغذائية المصرية، معتبرا انها مشجعة للتجارة و الاستثمار بين الجانبين.

وأوضح وزير الصناعة،أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون مع الجانب الافريقي لتعزيز التجارة البنية و تدعيم اواصر الاقتصاد مع القارة السمراء.

وقال المهندس محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، إن أفريقيا تعتبر مقصد كافة الدول، ومصر بوابة افريقيا للنفاذ إلى أسواقها، الأمر الذى يؤكد أن إنشاء منطقة صناعية فى السودان بمثابة وضع القدم بشكل حقيقي وفعال بالقارة السمراء، لافتا إلى أن هذا الاتجاه يعزز الاقتصاد القومي بصورة اكبر ودعم الصادرات المصرية داخل القارة الأفريقية.

وأضاف فى تصريحات خاصة لــ "صدى البلد"، أن القارة الأفريقية تعتبر من الأسواق الواعدة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية بكافة أشكالها ومجالاتها ، حيث تعتبر من أغنى القارات من الموارد الطبيعية، مشيرا الى أن التكامل مع أفريقيا سيعتبر من الخطوات الهامة والتى ستعمل على تحقيق معدلات نموا اقتصاديا فى مصر.

وأكد محمد حربى، عضو مجلس الأعمال المصري السوداني، أن إنشاء منطقة صناعية بالسودان يعد خطوة مهمة للغاية لزيادة التعاون المصري مع دول الجوار الأفريقي، والذى سيعمل على دعم الاقتصاد والأمن القوميين، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتماما كبيرا للنفاذ للسوق الأفريقية، والتكامل مع جميع التكتلات الاقتصادية بالقارة السمراء.

وقال حربى، فى تصريحات لــ "صدى البلد"، إن دولة السودان من الدول الأقرب لمصر، ويمكن التعاون بضخ مشروعات استثمارية مشتركة للتكامل اقتصاديا، ومنها يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتى من بعض المنتجات، خاصة اللحوم، والمنتجات الزراعية، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس السيسي لدولة السودان المتكررة تعكس عمق العلاقات بين البلدين.

وأضاف أن التعاون بين مصر والسودان يمكن أن يتم من خلال شراكة استراتيجية، خاصة أن الجانب السوداني يستعين بالخبرات المصرية في مجال الاستشارات والخدمات الطبية وغيرها، مشيرا إلى أن إنشاء منطقة صناعية بالسودان، سيدعم نفاذ المنتجات المصرية للسوق السودانية بدون معوقات، ويعزز من تنافسية الصناعة القومية والاستفادة من المواد الخام الرخيصة والمنتشرة في السودان ومن ثم نفاذ الإنتاج المصري للسوق الأفريقية بصورة كبيرة، ما يدعم الاقتصاد القومي.
loading...

ترشيحاتنا

إحالة رجل أعمال لـ المحاكمة لتحويل 900 فدان لاستثمار عقاري

التحريات: قاتلة عجوز الصف هشمت رأسه بـ شاكوش بسبب 40 جنيها

شريف إكرامي يتحدث عن شخصية البطل ومواجهتي الوصل والترجي

شاهد.. عامل إنقاذ بتايلاند يواجه كوبرا قاتلة بفوطة

أبرزها الكبد والدورة الشهرية.. 14 فائدة لخل التفاح

شاهد.. اللقطات الأولى لتفقد الشرطة الأمريكية المعبد اليهودي بعد استهدافه

الزمالك بالقوة الضاربة أمام الاتحاد السكندري فى دور الـ16 لبطولة كأس زايد

الداخلية: ضبط 9 قضايا تجميع وتخزين 1632 طن بطاطس بالمحافظات.. فيديو

دعاء صلاح توجه رسالة نارية لـ المتطفلين فى أزمة مي حلمي ومحمد رشاد

الشرطة السعودية تداهم حفل هالوين الرياض .. فيديو

انهيار أجزاء من عقار وسط الإسكندرية..صور

ننشر.. أسماء العمال الـ 4 المتوفين داخل أحد مصانع الأعلاف بالدقهلية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط 470 طن بطاطس مخزنة فى 3 ثلاجات بـ كوم حماده ..صور

رئيس السكة الحديد: العنصر البشري الركيزة الأساسية للهيئة.. صور

تفاصيل ساعة كاملة قضاها نائب رئيس الصين في زيارة الأهرامات.. صور

التدخل السريع ينقذ شابا من الشارع وينقله لدار رعاية ..صور

استمرار توزيع البطاطس بمنافذ السلع بالغربية بـ 6 جنيهات للكيلو..صور

فيديو

انطلاق مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني بقصر المانسترلي بشعار 100 سنة مانديلا
عطار الحسين يكشف أسرار السحر الأسود.. فيديو
متحدث الوزراء: وسائل منع الحمل متوفرة بالمجان للحد من الزيادة السكنية
أبرز أخبار التوك شو.. شراكة ضخمة مع سيمنز الألمانية لتوفير 40% من الطاقة الكهربائية.. شيماء سيف تتعرض لموقف محرج بسبب طفلة.. تغليظ عقوبة بيع اللحوم الفاسدة
محمد صلاح يتألق ويسجل ويقود ليفربول لاكتساح كارديف سيتي برباعية .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تمكين المالك من فسخ التعاقد في قانون الإيجار القديم؟

هل تؤيد مقترح تمكين المالك من فسخ التعاقد في قانون الإيجار القديم؟