ردود أفعال واسعة على زيارة الرئيس للسودان.. تأسيس منطقة صناعية مصرية بالخرطوم بوابة لدعم التبادل التجاري للقارة السمراء

الأعمال المصري السوداني:

إنشاء منطقة صناعية بالسودان يدعم دخول الصادرات المصرية لأفريقيا

جنيدي:

إنشاء منطقة صناعية في السودان وضع قدم بشكل فعال بأفريقيا

الصناعة: