العاصمة تستعد لاستلام 14152 وحدة سكنية في 5 مشروعات لنقل سكان المناطق العشوائية الخطرة.. والمحافظ: توفير كافة الخدمات اللازمة بكل مجتمع جديد.. ولن أسمح بحصول أي مواطن لا يستحق

القاهرة كانت تضم حوالي 60 منطقة عشوائية

الانتهاء من عملية تطوير المناطق العشوائية الخطرة قريبا

الوحدات الجديدة في مشاريع الأسمرات والمحروسة وأهالينا

المحافظة تبذل قصارى جهدها لوصول الحقوق إلى أصحابها

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن محافظة القاهرة ستشهد خلال الفترة المقبلة الانتهاء من عملية تطوير المناطق العشوائية الخطرة وإعادة تسكين مواطنيها في أماكن حضرية.وأضاف المحافظ، أن المحافظة شارفت على استلام عدد من المشروعات السكنية المقامة خصيصًا لنقل سكان المناطق العشوائية الخطرة من الدرجة الأولى والثانية تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالانتهاء من نقل سكان المناطق العشوائية الخطرة خلال عام 2018 وتضم هذه المشروعات 14152 وحدة سكنية منها المرحلة الثالثة من الأسمرات والتي يبلغ عدد وحداتها 7380 وحدة سكنية ومشروع المحروسة (1) بمدينة السلام ويضم 3168 وحدة سكنية والمحروسة (2) ويضم 1608 وحدات سكنية.وأشار إلي أن مشروع أهالينا بمدينة السلام يضم 1180 وحدة سكنية إضافة إلي 816 وحدة سكنية بروضة السيدة يتم الانتهاء من تنفيذها بالتعاون مع كل من صندوق تطوير العشوائيات وصندوق تحيا مصر والهيئة الهندسية والمنطقة المركزية العسكرية مع مراعاة توفير كافة الخدمات اللازمة بكل مجتمع جديد لتحقيق الاستقرار اللازم والامان للأسر المنتفعة.ولفت المحافظ إلى أن القاهرة كانت تضم حوالي 60 منطقة عشوائية خطرة تم تقسيمهم حسب درجة الخطورة إلى أربع درجات الأولى وهي المهددة للحياة حيث تمثل خطورة جيولوجية وتضم 15 منطقة ويتم التعامل معها بالإزالة الفورية وإعادة تسكين مواطنيها بمساكن آمنة،أما الخطورة الثانية وهي السكن غير الملائم ولا يجدي معها التطوير ويتم التعامل معها بالتفاوض مع السكان بالتعويض المادي أو توفير وحدات بديلة مع اعادة استخدام الأرض.بينما تضم الدرجة الثالثة، 10 مناطق بالقاهرة وهي المهددة للصحة ويتم التعامل معها بتحديد نوع الخطر الصحي والعمل علي إزالة أسباب الخطورة، والدرجة الرابعة وتضم 4 مناطق بالقاهرة وهي حيازة غير قانونية ويتم التعامل معها بتقنين الأوضاع ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بها.ونوه المحافظ بأنه تم تشكيل لجان لحصر سكان المناطق العشوائية المقرر إخلاؤها برئاسة رئيس الحي كل في نطاقه وتضم أعضاء من مباحث شرطة المرافق وإدارات التسكين بكل حي ووحدة تطوير العشوائيات وبحوث الإسكان بالمحافظة للتدقيق في أعمال الحصر والتأكد من وصول الوحدات السكنية لمستحقيها مع وضع خطة الإزالة ونقل السكان وإعادة تسكينهم وإتباع الإجراءات القانونية والقواعد العامة المتعارف عليها.وشدد المحافظ على أنه لن يسمح بحصول أي مواطن لا يستحق على وحدة سكنية الحصول عليها، محذرًا المنتفعين من محاولة الحصول على وحدات لا يستحقونها بتطبيق القانون عليهم بكل شدة، مشيرًا إلي أن الدولة وجهت جزءًا كبيرًا من ميزانيتها لتحسين الظروف المعيشية لسكان العشوائيات وأن المحافظة تبذل قصاري جهدها لوصول الحقوق إلى أصحابها.