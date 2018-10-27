محافظ الجيزة ووزير الري يشهدان إطلاق مشروع زراعة جسور المصارف بالبامبو.. عبد العاطي: يحافظ على مياه النيل.. وراشد يدعو لتطبيق مبادرة رواندا لتنظيف الشوارع السبت الأخير من كل شهر

يشارك في المشروع 300 طالب مصرى ورواندي

محافظ الجيزة يكرم وزير الري وسفير رواندا خلال إطلاق مشروع التشجير

ضرورة الحفاظ على المصارف المائية من التلوث

سفير رواندا: