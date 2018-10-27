محافظ الجيزة ووزير الري يشهدان إطلاق مشروع زراعة جسور المصارف بالبامبو.. عبد العاطي: يحافظ على مياه النيل.. وراشد يدعو لتطبيق مبادرة رواندا لتنظيف الشوارع السبت الأخير من كل شهر

يشارك في المشروع 300 طالب مصرى ورواندي
محافظ الجيزة يكرم وزير الري وسفير رواندا خلال إطلاق مشروع التشجير
محافظ الجيزة:
محافظ الجيزة يكرم وزير الري وسفير رواندا خلال إطلاق مشروع التشجير
محافظ الجيزة:
ضرورة الحفاظ على المصارف المائية من التلوث
سفير رواندا:
سفير رواندا:
تخصيص يوم شهريا للجالية لمشاركة المصريين في زراعة الشوارع
شهد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى، وصالح هابيمانا، سفير دولة رواندا بجمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له، إطلاق مشروع "التشجير من أجل النيل" لزراعة جسور المصارف بأشجار البامبو، بمنطقة البر الأيسر لمصرف المريوطية بمنطقة سقارة بالجيزة.
ويشارك في المشروع 300 طالب مصرى ورواندى، حيث يقوم الطلاب بزراعة 200 شجرة من أشجار البامبو سويًا.
كما كرم محافظ الجيزة، ووزير الموارد المائية والري، إحدى الطالبات المشاركات في إطلاق مشروع زراعة جسور المصارف بأشجار البامبو.
وكرم اللواء أحمد راشد، الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والسفير صالح هابيمانا سفير دولة رواندا، خلال مشاركتهما في إطلاق المشروع.
فيما شدد محافظ الجيزة، خلال زراعة أشجار البامبو، على أهمية الحفاظ على مياه النيل، وأهمية تعميم مبادرة مشروع زراعة أشجار البامبو على جميع شواطئ المصارف، في مصر ودول حرض النيل خاصة وأن تلك الأشجار من الأشجار غير المسرفة للمياه والتي لا تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه.
وأكد السفير الرواندي بالقاهرة الشيخ صالح هابيمانا، على قوة العلاقات المصرية الرواندية في مختلف المجالات، خاصة في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع الدولتين.
وقال السفير الرواندي، ان مصر ورواندا تربطهما علاقات قوية ليست سياسية فقط أو دبلوماسية ولكنهما مرتبطان جغرافيًا بنهر النيل.
وأشار سفير رواندا بالقاهرة، على تخصيص يوم كل شهر للجالية الرواندية بمصر اسمه "اموجاندا " للمشاركة مع اخوانهم المصريين في زراعة وتجميل الشوارع لرفع شعار "التشجير من أجل النيل".
وأكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى أن مشروع زراعة جسور الترع والمصارف، والذي تم إطلاقه اليوم من محافظة الجيزة من أمام مصرف المحيط، له أهمية كبيرة للحفاظ على مياه النيل، مشددا على ضرورة الحفاظ على المصارف المائية من التلوث ونشر الوعى وعدم إلقاء المخلفات بها.
ودعا وزير الموارد المائية والرى إلى تطبيق المبادرة الرواندية التى يقوم بها الشعب الرواندى وهى تنظيف الشوارع وتجميل البيئة يوم السبت الأخير من كل شهر، وتعميمها في جميع المحافظات والمؤسسات لما تخلفه من تكاتف الجهود للحفاظ على الدولة.
ونوه إلى تخصيص يوم كل شهر لطلاب المدارس للمساهمة فى تجميل وتنظيف الشوارع المحيطة بمدارسهم كمبادرة لتدعيم الانشطة الطلابية والمجتمعية لإدماج الطلاب فى مشاكل المجتمع وهمومه داعيًا كل المدارس لتدشين فعاليات لزراعة المصارف بالاشجار وتجميلها.
شهد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى، وصالح هابيمانا، سفير دولة رواندا بجمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له، إطلاق مشروع "التشجير من أجل النيل" لزراعة جسور المصارف بأشجار البامبو، بمنطقة البر الأيسر لمصرف المريوطية بمنطقة سقارة بالجيزة.
ويشارك في المشروع 300 طالب مصرى ورواندى، حيث يقوم الطلاب بزراعة 200 شجرة من أشجار البامبو سويًا.
كما كرم محافظ الجيزة، ووزير الموارد المائية والري، إحدى الطالبات المشاركات في إطلاق مشروع زراعة جسور المصارف بأشجار البامبو.
وكرم اللواء أحمد راشد، الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والسفير صالح هابيمانا سفير دولة رواندا، خلال مشاركتهما في إطلاق المشروع.
فيما شدد محافظ الجيزة، خلال زراعة أشجار البامبو، على أهمية الحفاظ على مياه النيل، وأهمية تعميم مبادرة مشروع زراعة أشجار البامبو على جميع شواطئ المصارف، في مصر ودول حرض النيل خاصة وأن تلك الأشجار من الأشجار غير المسرفة للمياه والتي لا تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه.
وأكد السفير الرواندي بالقاهرة الشيخ صالح هابيمانا، على قوة العلاقات المصرية الرواندية في مختلف المجالات، خاصة في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع الدولتين.
وقال السفير الرواندي، ان مصر ورواندا تربطهما علاقات قوية ليست سياسية فقط أو دبلوماسية ولكنهما مرتبطان جغرافيًا بنهر النيل.
وأشار سفير رواندا بالقاهرة، على تخصيص يوم كل شهر للجالية الرواندية بمصر اسمه "اموجاندا " للمشاركة مع اخوانهم المصريين في زراعة وتجميل الشوارع لرفع شعار "التشجير من أجل النيل".
وأكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى أن مشروع زراعة جسور الترع والمصارف، والذي تم إطلاقه اليوم من محافظة الجيزة من أمام مصرف المحيط، له أهمية كبيرة للحفاظ على مياه النيل، مشددا على ضرورة الحفاظ على المصارف المائية من التلوث ونشر الوعى وعدم إلقاء المخلفات بها.
ودعا وزير الموارد المائية والرى إلى تطبيق المبادرة الرواندية التى يقوم بها الشعب الرواندى وهى تنظيف الشوارع وتجميل البيئة يوم السبت الأخير من كل شهر، وتعميمها في جميع المحافظات والمؤسسات لما تخلفه من تكاتف الجهود للحفاظ على الدولة.
ونوه إلى تخصيص يوم كل شهر لطلاب المدارس للمساهمة فى تجميل وتنظيف الشوارع المحيطة بمدارسهم كمبادرة لتدعيم الانشطة الطلابية والمجتمعية لإدماج الطلاب فى مشاكل المجتمع وهمومه داعيًا كل المدارس لتدشين فعاليات لزراعة المصارف بالاشجار وتجميلها.