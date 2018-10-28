كلنا واحد.. الداخلية: تنظيم قوافل خدمية لمركز أطفيح بالجيزة.. الزغاريد تعم الشوادر بعد توفير البطاطس بأسعار مخفضة.. قافلة لتوزيع المساعدات العينية على المواطنين بالأسمرات

-الداخلية تنظم قوافل خدمية لمركز أطفيح بالجيزة

-قافلة لتوزيع المساعدات العينية على المواطنين بالأسمرات

-وزارة الداخلية توفر الخضراوات الأساسية بأسعار تقل عن السوق

-الزغاريد تعم شوادر وزارة الداخلية بعد توفير البطاطس بأسعار مخفضة



وفى سياق متصل نظمت وزارة الداخلية، عدة قوافل استهدفت القرى التابعة لمركز أطفيح (بالجيزة) خلال يومى 21، 22 أكتوبر الجارى، تم خلالها توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين في مختلف التخصصات من خلال قافلة طبية،بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية، وتم صرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.



كما تم تقديم مساعدات مادية وعينية عبارة عن "مواد غذائية، بطاطين" لعدد من المواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا بدائرة المركز، واستخراج شهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومى مجانًا للمواطنين من خلال سيارات قطاع الأحوال المدنية المجهزة لهذا الغرض.



وشهدت القافلة إقبالًا مكثفًا وسط إشادة المواطنين بجهود وزارة الداخلية فى التخفيف ورفع المعاناة عنهم.



فيما قامت إدارة مباحث التموين بالمديرية بالتنسيق مع الشركات المتخصصة فى مجال توفر الخضروات الأساسية، بتوفير كميات كبيرة من تلك السلع، وعرضها للبيع من خلال سيارات متحركة ، منافذ ثابتة بالأماكن الرئيسية على مستوى العاصمة، وذلك إبتداء من صباح اليوم السبت.



وفى ذات السياق لاقت المبادرة استحسان المواطنين الذين توافدوا لشراء احتياجاتهم من تلك المنافذ بأعداد كبيرة فى الساعات الأولى، وقدموا الشكر لرئيس الجمهورية - عليها خاصة أنها ساعدت فى التخفيف على كاهل المواطنين.



جاء ذلك فى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، برفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وفى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية - الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية إنطلاقًا من الدور المجتمعى للوزارة، الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، وبناء على تكليفات اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية - لكافة مديريات الأمن بتفعيل المبادرة التى تبنتها الوزارة تحت شعار كلنا واحد لتوفير السلع والخضراوات، وكافة السلع الغذائية بأسعار تقل كثيرًا عن نظيرتها بالأسواق ، لا سيما سلعتى "البطاطس ، الطماطم".



قام قطاع المؤسسات بمشاركة قطاعى (حقوق الإنسان – الإعلام والعلاقات) وممثلى جمعية "أمان الخير" للأعمال الخيرية بتوجيه قافلة إنسانية إلى (حى الأسمرات)، تم خلالها توزيع عدد من المساعدات العينية عبارة عن (بطاطين وسلع غذائية) بالمجان على الفئات الأولى بالرعاية.



يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به جميع أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.



وذلك فى إطار استمرار مبادرة "كلنا واحد" وتفعيلًا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية، من خلال تبنى وتدعيم المساهمات والأنشطة الخيرية إيمانًا بالمسئولية الإنسانية والمجتمعية للوزارة من خلال التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا إلى الدعم الإنسانى والاجتماعى.



توجهت أعداد كبيرة من ربات المنازل لشوادر "كلنا واحد" التابعة لوزارة الداخلية لشراء بطاطس وطماطم بأسعار مخفضة.



وفرت وزارة الداخلية أطنانا من البطاطس والطماطم، وذلك بميدان رمسيس بوسط البلد في القاهرة.



وطرحت وزارة الداخلية الخضراوات بأسعار مخفضة بشوادر "كلنا واحد"، وسط إقبال كبير من المواطنين عليها لشراء متطلباتهم.



وجاء ذلك تزامنًا مع تجميع عدد من التجار الجشعين أطنانا من البطاطس والطماطم، واحتكارها بهدف تعطيش السوق وخلق هيمنة سوقية، إلا أن وزارة الداخلية سارعت إلى توفير أطنان من البطاطس والطماطم من خلال الاتفاق مع بعض التجار على طرحها في الشوادر بأسعار مخفضة والحصول على هامش ربح معقول.



جاء ذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

