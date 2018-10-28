أمين الفتوى يوضح هل يجوز التحدث بالرؤيا المنامية القديمة؟.. فيديو

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه إذا رأى الشخص في المنام رؤيا، فالأمر مختلف إذا كانت الرؤيا حسنة أو كانت سيئة.



وأوضح «شلبي» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء، في إجابته عن سؤال: « إذا رأيت في المنام رؤيا وتذكرت أحداثها فيما بعد، فهل أحدث بها؟»، أنه إذا كانت الرؤيا في شيء حسن ومقبول وجيد، فلا مانع من إخبار من يحب فقط، وإذا كانت بشيء ليس بحسن، فليستعذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وليتفل عن يساره ثلاثًا، ولا يتذكرها وكأنه لم ير شيئًا، ولا يذكرها ولا يحدث بها أحدًا.



واستشهد بما قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: «الرُّؤْيَا الحَسَنَةُ مِنَ اللَّهِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلاَ يُحَدِّثْ بِهِ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ، وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ، وَلْيَتْفِلْ ثَلاَثًا، وَلاَ يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا، فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ».

