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رياضة

مران خفيف للمصري استعدادا للإسماعيلي

السبت 27/أكتوبر/2018 - 06:40 م
صدى البلد
نور عادل - محمد الغزاوي
أدى الفريق الأول للنادي المصري البورسعيدي ، مساء اليوم مرانًا خفيفًا على ستاد النادي المصري ، في إطار استعدادات الفريق الأول لمباراته أمام النادي الإسماعيلي.

ومن المقرر إقامة المباراة في الخامسة من مساء السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري.

واقتصر المران على بعض تدريبات الإحماء والإطالة والعدو الخفيف حول الملعب ، ثم تم تقسيم اللاعبين الى ثلاث مجموعات أدت كل واحدةً منهما بعض الجمل الخططية والتكتيكية ، واختتم المران بتقسيمة صغيرة بثلثي الملعب.

وحصل الفريق على راحة سلبية لمدة يوم واحد عقب وصوله من العاصمة الكونغولية كينشاسا، صباح أمس الجمعة بعد خوضه لمباراة اياب الدور نصف النهائي من الكونفيدرالية والتي جمعته مساء الأربعاء الماضي بمضيفه فيتا كلوب الكونغولي.
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