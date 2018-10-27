مران خفيف للمصري استعدادا للإسماعيلي

أدى الفريق الأول للنادي المصري البورسعيدي ، مساء اليوم مرانًا خفيفًا على ستاد النادي المصري ، في إطار استعدادات الفريق الأول لمباراته أمام النادي الإسماعيلي.





ومن المقرر إقامة المباراة في الخامسة من مساء السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري.





واقتصر المران على بعض تدريبات الإحماء والإطالة والعدو الخفيف حول الملعب ، ثم تم تقسيم اللاعبين الى ثلاث مجموعات أدت كل واحدةً منهما بعض الجمل الخططية والتكتيكية ، واختتم المران بتقسيمة صغيرة بثلثي الملعب.



