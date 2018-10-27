مجلس إدارة الريشة الطائرة يتابع مواجهات نصف نهائي بطولة مصر الدولية

حرص هشام التهامي، رئيس الاتحاد المصري لكرة الريشة الطائرة، ونائبه محمد كمال، وعضو مجلس الإدارة الرائد أحمد شعبان، على متابعة منافسات دور نصف نهائي بطولة مصر الدولية، والمقامة بالصالة المغطاة رقم 4 باستاد القاهرة الدولي، والتي بدأت فاعلياتها الخميس 25 أكتوبر الجاري وتنتهي غدًا الأحد 27 من الشهر نفسه.





وأشاد هشام التهامي، بأداء اللاعبين واللاعبات المصريين الذين شاركوا بالبطولة، على الرغم من عدم وصولهم لمراحل متقدمة بالمنافسات، مؤكدًا أن البطولة تمثل احتكاكًا كبيرًا للاعبين؛ من أجل اكتساب مزيد من الخبرات الدولية وتحسين الترتيب.



