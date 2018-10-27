شريف إكرامي يتحدث عن شخصية البطل ومواجهتي الوصل والترجي

أكد شريف إكرامي، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أهمية المرحلة التي يمر بها الفريق خلال هذه الفترة التي تشهد مواجهتي الوصل الإماراتي المقرر لها غدًا الأحد في ذهاب دور الـ16 من منافسات كأس زايد للأندية أبطال العرب ولقاء الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وأضاف شريف إكرامي أن هذا هو قدر لاعبي الأهلي الذين يبقون على موعد مع تحديات جديدة وتقييمات جديدة، مؤكدا أن شخصية البطل وشخصية لاعبي الأهلي تلعب دورا بارزا دائما في تخطي المراحل الصعبة التي يمر بها الفريق.





وأشار إلى أن الفريق تخلّص سريعًا من توابع الخسارة أمام الاتحاد السكندري بالفوز على الترسانة في الدقائق الأخيرة في كأس مصر، وهو ما يعكس شخصية البطل الذي تلعب دورا بارزا في التعامل بنجاح مع هذه الأمور.





وأوضح أن دور كبار الأهلي داخل الفريق لا يتوقف فقط على هذه المرحلة فقط، ولكن يمتد الأمر إلى أوقات سابقة شهدت دورا بارزا للاعبي الأهلي الكبار في نقل خبراتهم وما تعلموه إلى زملائهم داخل الفريق، وهو ما يسمى بتعاقب الأجيال ونقل الخبرات من جيل إلى آخر.



