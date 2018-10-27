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رياضة

التعادل السلبي يخيم علي مباراة أتيليتك بيلباو وفالنسيا في الليجا

السبت 27/أكتوبر/2018 - 06:38 م
صدى البلد
أحمد هاني
تعادل فريق اتلتيك بيلباو أمام فالنسيا بدون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "سان ماميس" ضمن مباريات الجولة من الدوري الإسباني.

شهد اللقاء سيطرة متبادلة من لاعبى الفريقين على مجريات اللعب ومنطقة وسط الملعب، واستطاع كل منهما تهديد مرمى الآخر بأكثر من كرة خطر.

وبهذا التعادل تقاسم الفريقين نقاط المباراة ليصبح رصيد فالنسيا 11 نقطة في المركز الثالث عشر، بينما أصبح الرصيد بيلباو 10 في المركز السادس عشر .
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