الدوحة وأنقرة والاصطياد فى الماء العكر.. استغلال وفاة خاشقجي سياسيا.. استخدام الإعلام في تحريض إدارة ترامب ضد الرياض.. الجزيرة والإخوان يحاولان استثمار الأزمة.. مكانة وقوة السعودية تهزم المتربصين

وسائل الإعلام التركية والقطرية استغلت وفاة خاشقجي سياسيا

فشل التحريض التركي والقطري ضد السعودية قضية خاشقجي أبرزت سقطات إعلام الدوحة وادعاءاته





كشفت قضية وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي عن الوجه الحقيقي لوسائل الإعلام في تركيا وقطر وكيفية خضوعها لسيطرة السلطات في البلدين واستغلال الواقعة سياسيا لتحقيق أجندة معينة برزت من خلال التحريض الواضح ضد المملكة العربية السعودية ومحاولات حشد المجتمع الدولي ضد الرياض، إلا أن السعودية وبفضل مكانتها وجهت صفعة قوية لهؤلاء الذين يحاولون الصيد في الماء العكر.سلطت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، الضوء على استغلال قطر وتركيا لوفاة خاشجقي وتحويل القضية إلى حرب سياسية، حيث حاولت وسائل الإعلام والتي تخضع معظمها لسيطرة الحكومة في البلدين حشد إدارة ترامب ضد المملكة العربية السعودية لتكتسبها في صفوفها، خاصة في ظل مقاطعة الدول العربية للدوحة الداعمة للإرهاب إلا أنها فشلت في ذلك.تقول الصحيفة إن الإدارة الأمريكية وجدت في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات حليفا استراتيجيا، خاصة وأن القاهرة منعت جماعة الإخوان الإرهابية من السيطرة على حكم البلاد عكس تركيا وقطر التي تدعم الجماعات الإسلامية والإرهابية وبينها الإخوان، وأوضحت أن إدارة ترامب وجدت في ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد الشخصيات المناسبة للنهوض بالشرق الأوسط.أضافت في تقرير نشرته،اليوم، أن الاستراتيجية الحالية للإدارة الأمريكية لديها كثير من الأعداء على رأسها إيران وتركيا وأنصار جماعة الإخوان، موضحة أنه ليس من المفاجئ أن يستغل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا والنظام الإيراني وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي لإجبار الولايات المتحدة على معاداة الرياض وأن هدفهم كان خلق فتنة وصراع بين واشنطن والرياض.وسخرت "جيروزاليم بوست" من ادعاء تركيا احترام حقوق الإنسان وكرامته خاصة وأنها أكثر الدول التي تسجن الصحفيين في العالم حيث تم اعتقال 150 صحفيا في أنقرة وإغلاق أكثر من 180 وسيلة إعلامية منذ الانقلاب الفاشل في يوليو 2016، مشيرة إلى انتهاكات الجيش التركي بحق السوريين في عفرين منها القتل الوحشي والاعتقالات التعسفية كما وقعت أكثر من حالة اختفاء قسري، كما قتلت القوات التركية صحفيا كرديا يبلغ 22 عاما ولم تتحدث وسائل الإعلام في أنقرة عن الحادث.أشارت إلى أن قناة الجزيرة التي تديرها الحكومة القطرية استغلت وفاة خاشقجي لمهاجمة الرياض، كما تقوم قطر باعتقال وتفتيش أي وسيلة إعلامية تسعى إلى التحقيق مثلا في الظروف القاسية التي يعيشها العمال في الإمارة الصغيرة، وقالت الصحيفة إن رغبة تركيا وقطر في استغلال قضية خاشقجي سياسيا لإفشال سياسات الإدارة السعودية الحالية في الشرق الأوسط بدت واضحة قائلة إنه بالطبع لن تفوت جماعة الإخوان المحظورة تلك الفرصة.وأوضحت أن خاشقجي كان من المدافعين عن الإخوان ودافع عن الإسلام السياسي في بعض مقالاته، إلا أن التقرير أكد جهود الدوحة وأنقرة هي جزء من حرب سياسية كبيرة من أجل التأثير على سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط خاصة وأنها تدعم دول الرباعي العربي على حساب إيران وقطر وحلفائهما في تركيا.وأضاف التقرير أن تحول السياسة الأمريكية ضد السعودية أمر صعب للغاية خاصة وأن المملكة هي أكبر مصدر للنفط في العالم وفي حال فرض عقوبات عليها يكون الرد قاسيا ويردع تحركات أمريكا لمعاقبة الرياض، حتى أن ترامب نفسه أكد أن فرض عقوبات على السعودية لن يصب في مصلحة بلاده.وأكدت الصحيفة أن سياسة الإدارة الأمريكية الحالية بالطبع تعادي الإسلام السياسي المتمثل في الجماعات المتطرفة كالإخوان والجماعات الإيرانية وتعتبرها تهديدا للمصالح الغربية، موضحة استراتيجية الولايات المتحدة في الشرق الأوسط تظل مستمرة ولن تؤثر عليها قضية خاشقجي.