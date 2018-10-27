نائب محافظ الجيزة تشهد تدشين مبادرة معا نبني حياة لنشر التوعية الصحية

شهدت الدكتورة لمياء قطب نائب محافظ الجيزة، مساء اليوم، انطلاق المؤتمر الأول لتدشين مبادرة "معا نبني حياة"، والذي ينعقد تحت شعار "كلنا شركاء في المسئولية، بحضور الحاج عبدالله المقدم رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بالجيزة، والكاتب الصحفي محمود بكري المنسق العام للمؤتمر، وعدد من المسئولين والشخصيات العامة.





وصرح الكاتب الصحفي محمود بكري المنسق العام للمبادرة، بأن تلك المبادرة تستهدف نشر التوعية الصحية، وتنظيم سلسلة من القوافل الطبية في العديد من القري والمراكز والنجوع.



