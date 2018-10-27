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أخبار العالم

أردوغان يدعو لتشكيل لجنة لصياغة الدستور السوري في أسرع وقت

السبت 27/أكتوبر/2018 - 07:08 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
رويترز
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إنه يجب تشكيل لجنة صياغة الدستور السوري في أسرع وقت ممكن.

وأكد أردوغان خلال القمة الرباعية حول سوريا في مدينة اسطنبول بمشاركة قادة روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا على وحدة الأراضي السورية والمضي بالمسار السياسي لحل الأزمة والاستمرار باتفاق إدلب.

ودعا الرئيس التركي الأمم المتحدة إلى زيادة دعمها للاجئين السوريين، وتابع "سأطلع إيران على الخطوات التي سنتخذها بشأن سوريا".
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