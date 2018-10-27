أمين الفتوى يوضح شروط التوبة

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن التوبة من الذنب واجبة شرعًا على الفور، ولا يجوز تأخيرها.



وحدد «ممدوح» خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الشروط الواجبة للتوبة النصوح وهي: الإقلاع عن المعصية حالًا، والندم على فعلها في الماضي، والعزم عزمًا جازمًا أن لا يعود إلى مثلها أبدًا، ورد المظالم إلى أهلها أو تحصيل البراءة منهم، والابتعاد عن أسباب المعصية.



وأشار إلى أن من علامات قبول التوبة، أن يكون العبد بعد التوبة خيرًا مما كان قبلها: وكل إنسان يستشعر ذلك من نفسه، فمن كان بعد التوبة مقبلًا على الله، عالي الهمة قوي العزيمة دلّ ذلك على صدق توبته وصحتها وقبولها، مضيفًا وأن يوقفه الله تعالى إلى عمل صالح بعد التوبة، منوهًا بأن التوبة تحدث للعبد انكسارًا في قلبه وذلًا وتواضعًا بين يدي ربه.

