وزيرة البيئة تسلم المحافظات 127 معدة لفرم سفير القصب وحطب الذرة

تشهد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بحضور الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع فعاليات تسليم عدد 127 مفرمة مقدمة من وزارة البيئة لدعم منظومة إدارة المخلفات الزراعية بمحافظات الوجهين القبلي والبحرى (بني سويف-المنيا-أسيوط-سوهاج-الشرقية-قنا-الأقصر-اسوان).





يأتي ذلك في إطار حرص وزارة البيئة على الحد من الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وتحسين نوعية الهواء بصفة عامة، والاستفادة من مخلفات سفير القصب وحطب الذرة من خلال فرمها وتحويلها إلى أعلاف وأسمدة.





كما يأتي ذلك ضمن إجراءات الاستعداد لموسم حصاد قصب السكر والذي يبدأ من منتصف فبراير القادم.



