ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

وزيرة البيئة تسلم المحافظات 127 معدة لفرم سفير القصب وحطب الذرة

السبت 27/أكتوبر/2018 - 08:41 م
وزيرة البيئة تسلم
وزيرة البيئة تسلم المحافظات ١٢٧ معدة لفرم سفير القصب وحطب
حنان توفيق
تشهد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بحضور الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع فعاليات تسليم عدد 127 مفرمة مقدمة من وزارة البيئة لدعم منظومة إدارة المخلفات الزراعية بمحافظات الوجهين القبلي والبحرى (بني سويف-المنيا-أسيوط-سوهاج-الشرقية-قنا-الأقصر-اسوان).

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة البيئة على الحد من الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وتحسين نوعية الهواء بصفة عامة، والاستفادة من مخلفات سفير القصب وحطب الذرة من خلال فرمها وتحويلها إلى أعلاف وأسمدة.

كما يأتي ذلك ضمن إجراءات الاستعداد لموسم حصاد قصب السكر والذي يبدأ من منتصف فبراير القادم.

ومن المقرر أن يتم تسليم المعدات غدا بحضور محافظي المحافظات المعنية.
loading...

ترشيحاتنا

سيسيه وداوودا يقودان تشكيلة الاتحاد أمام الزمالك فى دور الـ 16 لكأس زايد

أبرزها الكبد والدورة الشهرية.. 14 فائدة لخل التفاح

العشق الممنوع ..زوجة تقتل زوجها بمساعدة عشيقها لرفضه تطليقها بالعبور

بث مباشر لمباراة ليفربول بقيادة محمد صلاح أمام كارديف سيتي

مصرع شاب سقط فى حفرة أثناء قيادة دراجته بالقناطر الخيرية

شاهد.. عامل إنقاذ بتايلاند يواجه كوبرا قاتلة بفوطة

مرافعة نارية لـ ممثلي نيابة أمن الدولة حول تاريخ الإخوان في قضية كتائب حلوان ..فيديو

أحمد السجيني: الرئيس السيسي مهتم بملف القمامة ونحتاج 52 مدفنا

إحالة رجل أعمال لـ المحاكمة لتحويل 900 فدان لاستثمار عقاري

إسرائيل تبرم أكبر صفقة طائرات عسكرية في تاريخها.. صور

عضو بالشورى السعودي: المملكة تسعى لتعزيز شراكات أكبر مع مصر

أردوغان يعدل موقفه من بشار الأسد ويطلق تصريحا جديدا حول الأزمة السورية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط 470 طن بطاطس مخزنة فى 3 ثلاجات بـ كوم حماده ..صور

رئيس السكة الحديد: العنصر البشري الركيزة الأساسية للهيئة.. صور

تفاصيل ساعة كاملة قضاها نائب رئيس الصين في زيارة الأهرامات.. صور

التدخل السريع ينقذ شابا من الشارع وينقله لدار رعاية ..صور

استمرار توزيع البطاطس بمنافذ السلع بالغربية بـ 6 جنيهات للكيلو..صور

فيديو

انطلاق مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني بقصر المانسترلي بشعار 100 سنة مانديلا
عطار الحسين يكشف أسرار السحر الأسود.. فيديو
متحدث الوزراء: وسائل منع الحمل متوفرة بالمجان للحد من الزيادة السكنية
أبرز أخبار التوك شو.. شراكة ضخمة مع سيمنز الألمانية لتوفير 40% من الطاقة الكهربائية.. شيماء سيف تتعرض لموقف محرج بسبب طفلة.. تغليظ عقوبة بيع اللحوم الفاسدة
محمد صلاح يتألق ويسجل ويقود ليفربول لاكتساح كارديف سيتي برباعية .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تمكين المالك من فسخ التعاقد في قانون الإيجار القديم؟

هل تؤيد مقترح تمكين المالك من فسخ التعاقد في قانون الإيجار القديم؟