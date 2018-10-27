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أخبار البلد

عبدالله المقدم: معاً نبني حياة تهدف لخلق التكافل الاجتماعي وتوعية المواطنين

السبت 27/أكتوبر/2018 - 08:43 م
صدى البلد
محمد الصاحى - أسامة على
أعرب عبدالله المقدم رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بمحافظة الجيزة، عن ثقته في نجاح مبادرة "معا نبني حياة"، تحت شعار كلنا شركاء في المسئولية لنشر التوعية الصحية، نتيجة تكاتف جميع الجهود الوطنية لإنجاح تلك المبادرة و تعميمها في جميع المحافظات.

وقال المقدم في تصريح لـ صدى البلد خلال مشاركته في مؤتمر تدشين مبادرة معا نبني حياة، أن تلك المبادرة تهدف لتقديم توعية صحية سليمة للمواطنين، من خلال تكاتف الجهود الوطنية لخدمة الوطن.

وأضاف رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بالجيزة، أن محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد أبدى ترحيب كبير بتلك المبادرة، ووافق على رعايتها، مشيرا إلى أن تلك المبادرة تسعى لإنشاء كوادر توعوي لخدمة المنظومة الصحية.

وأشار إلى أن تلك المبادرة ستعمل على تسيير القوافل الطبية لتقديم خدمات طبية للمواطنين، وتسير القوافل التوعوية، مشيرا إلى أن المبادرة ستعمل على الانتشار في جميع محافظات الجمهورية على غرار محافظة الجيزة.
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