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برلمان

برلمانى: الدستورية العليا أمهلت المجلس حتى يوليو 2019 لتعديل الإيجار القديم

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 08:12 ص
النائب عبدالمنعم
النائب عبدالمنعم العليمى
أمينة الدسوقى
قال النائب عبدالمنعم العليمى عضو لجنة الشؤون التشريعية بالبرلمان، إن مجلس النواب ملزم بتعديل قانون الإيجار القديم وخاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد"، وتحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب الحالي لنشر الحكم وإعمال أثره.

وتابع العليمى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن الدستورية العليا ألزمت البرلمان بمناقشة القانون وتعديله فى دور الانعقاد الحالى والذى ينتهى فى شهر يوليو 2019 وعليها إن المجلس من حقه مناقشة المشروع خلال أى وقت فى تلك الفترة.

وأكد النائب أنه سيتم مناقشة كافة المقترحات المقدمة بشأن الإيجار القديم على أن يتم التوصل لصيغة تحقق مصلحة المواطن.
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