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كلنا واحد.. تجار الخضراوات يحجبون البطاطس عن الأسواق لرفع سعرها.. والداخلية تداهم مخازن فى٣ محافظات وتضبط ١٦٣٢ طنا

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 07:00 ص
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
مصطفى الرماح
الأمن يوجه سيارات لبيع الخضراوات بأسعار مخفضة لمحاربة المحتكرين 
ضبط 9 قضايا تجميع وتخزين سلعة البطاطس وحجبها عن التداول بالأسواق

قامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بحملات تموينية مكبرة استهدفت محافظات ( الغربية ، الدقهلية ، البحيرة ) برئاسة مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط 9 قضايا تجميع وتخزين سلعة البطاطس وحجبها عن التداول بالأسواق بمضبوطات بلغت 1632 طن بطاطس.

ففى محافظة الغربية تم ضبط مالك ثلاجة غير مرخصة لحفظ السلع الغذائية " البطاطس " كائنة بدائرة مركز شرطة السنطة لحيازته كمية قدرها ( 400 طن بطاطس ) معبأة داخل شكائر قام المذكور بتجميعها وتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق.

كما تم ضبط مالك ثلاجة غير مرخصة لحفظ السلع الغذائية " البطاطس " كائنة بدائرة مركز شرطة كفرالزيات لحيازته كمية قدرها ( 200 طن بطاطس ) معبأة داخل شكائر قام المذكور بتجميعها وتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق.

وضبط مالك ثلاجة غير مرخصة لحفظ السلع الغذائية " البطاطس " كائنة بدائرة مركز شرطة كفرالزيات .. لحيازته كمية قدرها ( 150 طن بطاطس ) معبأة داخل شكائر قام المذكور بتجميعها وتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق.

وفى محافظة الدقهلية تم ضبط مالك ثلاجة غير مرخصة لحفظ السلع الغذائية " البطاطس " كائنة بدائرة مركز شرطة طلخا لحيازته كمية قدرها ( 600 طن بطاطس ) معبأة داخل شكائر قام المذكور بتجميعها وتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق.

كما تم ضبط مالك ثلاجة غير مرخصة لحفظ السلع الغذائية " البطاطس " كائنة بدائرة مركز شرطة طلخا .. لحيازته كمية قدرها ( 35 طن بطاطس ) معبأة داخل شكائر قام المذكور بتجميعها وتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق.

وضبط مالك ثلاجة غير مرخصة لحفظ السلع الغذائية " البطاطس " كائنة بدائرة مركز شرطة طلخا .. لحيازته كمية قدرها ( 10 طن بطاطس ) معبأة داخل شكائر قام المذكور بتجميعها وتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق.

وضبط مالك ثلاجة غير مرخصة لحفظ السلع الغذائية " البطاطس " كائنة بدائرة مركز شرطة طلخا .. لحيازته كمية قدرها ( 7 طن بطاطس ) معبأة داخل شكائر قام المذكور بتجميعها وتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق .

وفى محافظة البحيرة تم ضبط مالك ثلاجة غير مرخصة لحفظ السلع الغذائية " البطاطس " كائنة بدائرة مركز شرطة كوم حمادة لحيازته كمية قدرها ( 150 طن بطاطس ) معبأة داخل شكائر قام المذكور بتجميعها وتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق.

وضبط مالك ثلاجة غير مرخصة لحفظ السلع الغذائية " البطاطس " كائنة بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود لحيازته كمية قدرها ( 80 طن بطاطس ) معبأة داخل شكائر قام المذكور بتجميعها وتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصة جرائم إستغلال السلع الغذائية وحجبها عن التداول بالأسواق لاسيما سلعة ( البطاطس ) والتى شهدت مؤخرًا إرتفاعًا ملحوظًا فى أسعارها ، عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع ، والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

ومن ناحيه اخرى قامت إدارة مباحث التموين بمديرية امن القاهرة بالتنسيق مع الشركات المتخصصة فى هذا المجال لتوفير كميات كبيرة من تلك السلع، وعرضها للبيع من خلال ( سيارات متحركة ، منافذ ثابتة ) بالأماكن الرئيسية على مستوى العاصمة، وذلك إبتداء من صباح اليوم.

ولاقت تلك المبادرة إستحسان المواطنين الذين توافدوا لشراء إحتياجاتهم من تلك المنافذ بأعداد كبيرة فى الساعات الأولى، وقدموا الشكر لرئيس الجمهورية - على تلك المبادرة التى ساعدت فى التخفيف على كاهل المواطنين.

وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى برفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وفى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والإجتماعية إنطلاقًا من الدور المجتمعى للوزارة، الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور ، وبناء على تكليفات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لكافة مديريات الأمن بتفعيل المبادرة التى تبنتها الوزارة تحت شعار (كلنا واحد) لتوفير السلع والخضروات، وكافة السلع الغذائية بأسعار تقل كثيرًا عن نظيرتها بالأسواق ، لا سيما سلعتى (البطاطس ، الطماطم ).
كلنا واحد.. تجار الخضراوات يحجبون البطاطس عن الأسواق لرفع سعرها.. والداخلية تداهم مخازن فى٣ محافظات وتضبط ١٦٣٢ طنا
كلنا واحد.. تجار الخضراوات يحجبون البطاطس عن الأسواق لرفع سعرها.. والداخلية تداهم مخازن فى٣ محافظات وتضبط ١٦٣٢ طنا
كلنا واحد.. تجار الخضراوات يحجبون البطاطس عن الأسواق لرفع سعرها.. والداخلية تداهم مخازن فى٣ محافظات وتضبط ١٦٣٢ طنا
كلنا واحد.. تجار الخضراوات يحجبون البطاطس عن الأسواق لرفع سعرها.. والداخلية تداهم مخازن فى٣ محافظات وتضبط ١٦٣٢ طنا
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