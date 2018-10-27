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أصل الحكاية

بيت العود العربي.. قصة أول أوركسترا نسائية في الوطن العربي

السبت 27/أكتوبر/2018 - 08:54 م
صدى البلد
محمد الصاحى
كانت القاهرة ومازالت منارة للثقافة والفنون فى الوطن العربي، والتي احتضنت "بيت العود العربي"، الذى أسسه الفنان العراقى "نصير شمة" عام 1998 ليكون أول مركز متخصص وشامل لدراسة كل ما يتعلق بآلة العود فى العالم، واحتضنه أحد بيوت الثقافة المصرية وهو بيت الهراوي.
أسس بيت العود العربي، لتعليم الموسيقى وتأصيل ثقافة العزف المنفرد وتطوير المهارات الفردية بشكل متخصص، إضافة إلى تنمية موهبة التأليف والبحث الموسيقى.

ونجح بيت العود المصري في تخريج العديد من العازفين المهرة الذين أثبتوا جدارتهم على مستوى العالم العربىٍ، كما استطاع أن يكوّن جمهورًا جديدًا لآلة العود والموسيقى العربية وأصبحت آلاتنا العربية متداولة من قبل الأطفال والشباب من الجنسين.

وقد نجح بيت العود في تأسيس أول أوركسترا نسائية للعود مكونة من عشر عازفات بارعات والهدف منها دعم تواجد المرأة فى عالم الموسيقى العربية.

كما قدم عددًا من العروض الإقليمية والعالمية فى أكثر من عشرين دولة بمشاركة خريجى وطلبة البيت، هذا بالإضافة إلى تأسيس ورشة لصناعة العود والقانون وإصلاح الآلات القديمة وتوفير كل مايحتاجه الطلبه والعازفين من أدوات.

وقد اختير بيت العود العربى عام 2003 كأفضل مشروع لتنمية الشباب العربى فى مجال الإبداع من قبل الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
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