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أخبار البلد

15 ألف مستفيد من عنيك في عنينا خلال 16 قافلة

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 04:29 ص
صدى البلد
أماني نوار
واصلت مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى برعاية رئاسة الوزراء، عملها حيث تم إطلاق 16 قافلة في 7 محافظات خلال شهر أكتوبر.

وصرح هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، بأن "عنيك في عنينا" أطلقت 16 قافلة في: بني موسي، بدر، كفر الدوار، وكينج عثمان بمحافظة البحيرة، وقرى كفر الزيات، قطور، طنطا، بمحافظة الغربية، وكفر الرفاعي بالجيزة، والمنزلة بمحافظة القليوبية، وقرى الرياينة، البعيرات بمحافظة الأقصر، ونجع ابودياب ونجع العكرمي بمحافظة قنا، وقرى أبو الريش، ودراو، والخور القبلي بمحافظة أسوان، بالتعاون مع أوركيديا للصناعات الدوائية.

وأكد عبد الفتاح ارتفاع عدد المستفيدين من المبادرة خلال أكتوبر الجاري إلى 15 ألف مواطن مستفيد سواء بالكشف أو العلاج أو النظارات الطبية أو التدخلات الجراحية وجميعها بالمجان.

وقال الدكتور أسامة عباس المشرف العام على المبادرة، أن عنيك في عنينا كشفت على 80 ألف مواطن وذلك من خلال 80 قافلة منذ انطلاقها يناير الماضي.

يذكر أن مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى بالمجان انطلقت يناير الماضي تحت رعاية رئيس الوزراء، بالتعاون بين مؤسسة صناع الخير للتنمية وأوركيديا للصناعات الدوائية، وبالتنسيق مع المحافظين ومديريات الصحة والشؤون الاجتماعية والتنمية المحلية.
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